بدون إحراج/ طريقة تحويل خط الهاتف إلى مغلق

الانشغال الدائم دائماً يضعنا في مواقف محرجة مع الأصدقاء والأهل لذى يبحث الكثيرون عن طريقة تحويل خط الهاتف إلى مغلق، الكثير من الناس لا تتفهم بإن عدم ردك على الهاتف هو بسبب عمل أو انشغال لبعض الأمور، لذى فإن ما يرفع الحرج عن صاحب الرقم هو أن يكون الرقم مغلق أو خارج نطاق الخدمة حتى تتمكن من تأدية العمل بتركيز وبدون أي اتصالات هاتفية ممكن أن تؤجل لوقت لاحق لحين الفروغ من العمل.

طريقة تحويل خط الهاتف إلى مغلق

يتم تحويل الهاتف إلى مغلق من خلال أكواد محددة لكل شبكة هاتف دون الأخرى وباستخدام تلك الأكواد يمكنك التحكم بين فتح الخاصية أو غلقها وقتما تريد، مميزات الغلق من خلال رقم الهاتف عن تفعيل الخاصية من الموبيل نفسه هو إرسال رسائل الخط ليعلمك أن شخصاً حاول الاتصال بك ويمكنك أن تقدر مدى أهمية المتصل وترد الاتصال إن تطلب الأمر في سرعة الرد.

كود تحويل الهاتف إلى مغلق شركة فوافون

في حالة رغبت في أن يكون الهاتف غير متاح يتم إدخال كود #رقم المحمول *62 ** ويتم إلغاء الخاصية من خلال كود ##62#.

إن رغبت عدم الرد على المتصل #رقم المحمول *61** ولإلغاء الخاصية ##61#.

إذا رغبت أن يكون الهاتف مشغول من خلال الكود #رقم المحمول *67 ** ولإلغاء الخدمة ##67#.

لجميع ما سبق #رقم المحمول *21*وللإلغاء من ##21#.

كود تحويل خط الهاتف إلى مغلق شركة أورنج

إذا رغبتم في تحويل المحمول إل مغلق وكنت أحد مشتركي شركة أورنج فقم بطلب هذا الكود # الرقم ** 62*.

لإلغاء الخاصية قم بطلب كود #62##.

كود تحويل خط المحمول إلى مغلق شركة إتصالات مصر

يمكن تحويل الخط في شركة اتصالات مصر إلى مغلق أو غير نطاق الخدمة من خلال استخدام كود *21*787# أو من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم 789 .