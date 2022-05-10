طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد بطريقة معتمدة من ROCK STAR GAME

هناك الكثير من المواقع الغير أمنة والتي أطلقت طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد، ولكن بالطبع هناك أضرار سوف تلحق بنظام الهاتف والتي من خلالها يتم أختراق الهاتف وتسريب خصوصيات المستخدم، ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض لكم أفضل طريقة تنزيل جاتا فايس سيتي للاندرويد بخطوات رسمية معتمدة من الشركة صاحبة جميع نسخ جراند ثفت أوتو منذ إصدارها أول مرة في عام 2002 كما سنعرض أيضا أهم مواصفات الهواتف التي يتم من خلالها تشغيل لعبة grand theft auto: vice city.

طريقة تحميل GTA Vice City للاندرويد من جوجل بلاي

بعد نجاح كبير حققته شركة ROCK STAR GAME في عدد تحميلات هائل لجميع نسخها منذ أن بدأت في تشغيل أولى إصدارتها على الكمبيوتر في عام 2002، كما أصدرت أيضا نسخ متوافقة مع أجهزة البلاي ستيشن حتى بلاي ستيشن 5 وXBOX ومؤخرا قررت شركة روكستار بإصدار نسخة مخصصة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ويمكن تحميل جاتا فايس سيتي للاندرويد من خلال الخطوات التالية.

يجب الاتصال بخدمة الأنترنت.

كما يجب أن يدخل المستخدم على تطبيق جوجل بلاي المتخصص في تحميل التطبيقات على الهواتف الأندرويد.

ومن خلال مربع البحث نبحث عن لعبة grand theft auto: vice city.

بعد ذلك يتم الدخول على صفحة اللعبة بعد ظهور نتيجة البحث والضغط على قيمة اللعبة المقدرة 94 جنيه مصري وما يعادل من العملات الأخرى حسب سعر صرف الدول العربية الأخرى.

في حالة نجاح عملية الدفع سوف ننتظر بضع لحظات حتى يتم تنزيل GTA Vice City للاندرويد.

شروط تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد

متطلبات جاتا فايس سيتي للاندرويد تختلف عن النسخ الأكبر وهي سان أندرياس وجراند ثفت أوتو 5، حيث فايس سيتي من أسهل الإصدارات والتي تعمل على هواتف لديها مواصفات متوسطة مثل الأتي.