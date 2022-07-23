طريقة تحميل لعبة GTA Liberty City Stories لهواتف أندرويد

تعتبر لعبة الفيديو GTA Liberty City Stories والتي صدرت في عام 2005 حيث كانت مقتصرة فقط على أجهزة البلايستيشن من أكثر اللعب الإلكترونية رواجاً وتفضيلا لدي اللاعبين والمستخدمين، وكما ذكر موقع Sportskeeda أن لعبة الفيديو GTA Liberty City Stories قد أطلقت إصدارا للهواتف الذكية وخاصة هواتف أندرويد حيث يسهل للاعبين تنزيلها واستخدامها من متجر جوجل بلاي على هواتفهم الذكية. وإليكم طريقة تنزيلها على الهواتف الذكية في السطور الآتية.

طريقة تحميل لعبة GTA Liberty City Stories من متجر جوجل بلاي

اذهب إلى متجر Google Play في هاتفك الذكي وابحث عن لعبة GTA ثم قم بتحديد النتيجة الأكثر صلة.، Liberty City Stories أو بإمكانك تحميل اللعبة عن طريق الضغط على هذا الرابط المباشر.

بعد تحديد النتيجة الأكثر صلة قم بالضغط فوق زر الشراء وقم بالدفع بأحد بالخيارات المتاحة.

بعد إتمامك عملية الدفع بنجاح، اضغط فوق زر التثبيت، ثم انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على هاتفك الذكي استعدادا للعبها

ويجب التنبيه وأخذ الاحتياط من تحميل اللعبة من أية روابط أو مصادر غير مضمونة حيث إنها من الممكن أن تحتوي علي فيروسات أو روابط خبيثة تؤذي هاتفك، فعليك تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي والذي بدوره سيساعد مطوري اللعبة، وسيحميك من الاختراق أو تدمير جهازك حتي تضمن سلامة هاتفك.