طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والتعرف على الأكواد الخاصة باللعبة

متابعين لعبة جراند ثفت أوتو 5 يرغبون في معرفة طريقة سهلة ومباشرة لتحميل اللعبة، فسوف نقدم هذا خلال المقال بالإضافة إلى عرض عدة أكواد تساعدك في الحصول على نقاط إضافية، بجانب تطوير وتحديث الشخصيات والأسلحة في اللعبة، حيث إن اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية نجاحاً منذ انطلاقها واستطاعت أن تحصد إعجاب العديد من المشاهدين.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5

يمكنك تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على جهازك الخاص وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وهو Games EPIC.

قم بكتابه جاتا 5 عن طريق الضغط في مربع البحث وكتابة الاسم.

اذهب إلى اسم اللعبة جراند ثفت أوتو5.

اضغط على كلمة تحميل.

انتظر عدة دقائق حتي تنتهي عملية التحميل.

اذهب إلى اللعبة وقم بالضغط على كلمة تثبيت.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تحصل على اللعبة على جهازك وبذلك يمكنك اللعب.

الأكواد الخاصة بلعبة جراند ثفت أوتو 5

الكود TOOLUP، يساعدك في الحصول على الكثير من الأسلحة المتنوعة.

شفرة Holeini، هذا الكود يعطيك سيارة الجولف العنيدة.

شفرة FLYSPRAY، هذا الكود خاص بطائرة المحاصيل.

شفرة comer، سوف تحصل من خلالها على سيارة سبورت وهي تسير بسرعة كبيرة.

شفرة painkller، هذه الشفرة تمنحك القوة وتساعدك في البقاء وعدم التعرض للهزيمة.

تحميل اللعبة على الكمبيوتر مجاناً