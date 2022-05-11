عشاق لعبة ببجي موبايل نحن على موعد اليوم مع شرح طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد PUBG MOBILE 2.0، المقرر إتاحته بداية من يوم 11 مايو 2022 ويصل إلى الأجهزة تدريجياً من خلال المتاجر الرسمية مثل متجر جوجل بلاي وآب ستور بالإضافة إلى المحاكي الخاص بتشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر وفي هذا الموضوع نوضح لكم كيفية تحديث ببجي موبايل 2022 للإصدار الجديد وعرض ما يتضمنه من خصائص وإضافات ثورية.

جدير بالذكر أن شركة ببجي موبايل قد أعلنت عن مزايا تحديث 2.0 وأبرز الإصلاحات والتغييرات التي سوف تطرأ علي اللعبة والتي يمكنك تجربتها في التحديث الجديد 2.0 من ببجي موبايل والتي سنعرضها لكم في نقاط لذا تابع معنا السطور التالية للتعرف على التحديث وطريقة تحميله وتثبيته بشكل صحيح

تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 إصدار 2.0 “خريطة ليفيك الرسمية”

من خلال المقطع الترويجي للإعلان عن تحديث ببجي موبايل 2.0 الجديد، نلاحظ أنه تم إعداده خصيصاً لإصدار خريطة ليفيك الرسمية، والتي لعبناها لعدة مواسم في نسخة البيتا، وأجرت اللعبة مجموعة كبيرة جدا من التعديلات على التفاصيل الرسومية للخريطة بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات على الخرائط الكلاسيكية الأخرى من شأنها أن تقدم للاعبين تجربة مميزة وموسم جديد مليء بالمغامرة وحصد الجوائز والألقاب داخل اللعبة وفي السطور التالية سوف نتعرف على كيفية الترقية لإصدار 2.0 من لعبة ببجي موبايل وعلي أهم الإضافات بشيء من التفصيل.

خطوات تحديث ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE

من خلال الخطوات البسيطة التالية سنوضح لكم طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد 2.0 وحل مشكلة تأخر التحديث:

لحل مشكلة تأخر التحديث للهواتف الذكية، عليك القيام بتغيير البريد الإلكتروني الخاص بمتجر جوجل بلاي على هاتفك المحمول واستبداله ببريد أخر، ثم قم بمحو ملفات التخزين المؤقتة لتطبيق Google Play.

بعد ذلك نوصي بشدة بمسح ملفات التحديث السابق لمحو كافة الأخطاء وتنظيف اللعبة قبل البدء في تحميل تحديث ببجي الجديد 2.0 لكي يعمل بشكل جيد، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى اللعبة وعمل تسجيل خروج من حسابك ثم الضغط على كلمة إصلاح روتيني لتنظيف اللعبة من الملفات السابقة.

والآن أنت جاهز لتحميل تحديث ببجي 2022، ويتوفر التحديث لهواتف الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ولأجهزة الأيفون من متجر آب ستور، كما يمكنك تحميل تحديث ببجي 2.0 للمحاكي من الموقع الرسمي

أهم إضافات تحديث ببجي موبايل 2.0 الجديد 2022

وفيما يلي نعرض لكم في نقاط أبرز ما جاء في تحديث ببجي موبايل 2022:

خريطة ليفيك الرسمية: حيث تمت إعادة تصميم خريطة ليفيك بعد أن كانت في إصدار البيتا، وتم إصدارها بشكل رسمي مع تطوير كافة الرسوم والجرافيك الخاص بها.

إضافة مركبة حصرية: والتي تحمل اسم UTV كمركبة جديدة في الإصدار الرسمي من تحديث ببجي موبايل 2.0

تطوير أداء أشهر الأسلحة داخل اللعبة: مثل (AKM ،M416 ،P90 ،MK12 ،M24).

مؤشر الإمداد الجوي: وهو عبارة عن طائرة خاصة تقوم بإيصال الإمدادات أثناء اللعب في مكان ما ويظهر مؤشر على الخريطة بمكان الإمداد الجوي المميز.

الألعاب المصغرة المختلفة: وهي عبارة عن هدايا وكنوز عشوائية تظهر في مناطق متفرقة بالخريطة يمكنك البحث عنها وحصد المزيد من الإمدادات داخل اللعبة والتفوق على الخصم.

أبراج الاستدعاء: كما عودتنا لعبة ببجي موبايل في التحديثات السابقة علي إضافة برج استدعاء لأعضاء الفريق المهزومين بواسطة أصدقاء الفريق الذين لم يتم إقصائهم بعد مما يعطي فرصة لإحراز مراكز متقدمة داخل المباراة.

الثوران البركاني: أعلنت اللعبة داخل المقطع الترويجي عن شكل البركان الذي ظل خامدا لفترة من الزمن ليعود إلى الثوران مرة أخرى مما يضيف المزيد من الأحداث الحماسية داخل تحديث ببجي موبايل 2.0

الانتقال الفوري: أضافت ببجي موبايل ميزة الانتقال من أي مكان داخل الخريطة من خلال طائرة الإنقاذ الذي يمكنك استدعائها في أي مكان على الخريطة لتقوم بنقلك إلى مكان آخر جواً.

نظام الاهتزاز التفاعلي: على غرار نظام أجهزة البلايستيشن فقد أضافت اللعبة في إصدار 2.0 من ببجي موبايل فِعل الاهتزاز في الجهاز المستخدم أثناء اللعب مما يضيف المغامرة والحماس إلى اللعبة.

هدايا الموسم C2S6: بمجرد الترقية للإصدار الجديد من تحديث ببجي موبايل 2022 سوف تتمكن من جمع مجموعة من الهدايا المميزة كمكافأة للتحديث عبارة عن عُملات وصناديق مميزة وكلاسيكية.

كما يحتوي التحديث على مجموعة كبيرة أيضا من المميزات والإضافات والتي يمكنك اكتشافها تدريجياً مع تجربة التحديث الجديد من اللعبة.

كان هذا هو موضوع اليوم وفيه شرحنا لكم طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 2.0 التحديث الجديد 2022 وعرضنا كافة الإضافات التي يحتوي عليها هذا الإصدار من اللعبة والذي يحمل طابع حماسي وجديد للاعبين، وانتظرونا في موضوعات أخرى والمزيد من أخبار وحصريات اللعبة.