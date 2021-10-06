طريقة تحميل ببجي Pubg mobile التحديث الجديد لكافة الأجهزة المحمولة 2021

يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم عن خطوات تحميل ببجي موبايل، التي تعتبر من ضمن أفضل الألعاب الإلكترونية حول العالم، علما أن عمليات البحث عن اللعبة في تزايد خلال الفترة الأخيرة من جميع الفئات العمرية، وذلك لأنها لعبة قتالية مميزة ولا يحتاج تحميلها على الهاتف إلى أي صعوبة، الجدير ذكره أن لعبة ببجي موبايل ظهرت في أواخر العام 2017، ومنذ ذلك الحين وهي تحتل المركز الأول في ضمن الألعاب القتالية على الهواتف، وعلى وجه الخصوص في الوطن العربي وشرق آسيا، وسنضح لكم من خلال هذا المقال المواصفات التي تحتاجها اللعبة للهاتف المحمول حتى يستطيع المستخدم تحميلها، وأيضا طريقة تحميل ببجي.

طريقة تحميل ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل تعتمد على القوة بالإضافة إلى منافسة الأخرين، حيث أنها تبدأ من خلال اسقاط اللعبين في مظلة إلى أماكن يحددونها ولا يوجد معه سلاح بل يريد أن يبحث عن السلاح ومن ثم يواجه الأعداء للفوز في اللعبة، يرجى العلم أن لعبة ببجي موبايل متوافقة مع الأندرويد والآيفون وأجهزة الكمبيوتر، وحجم اللعبة 1.8 جيجا بايت لأجهزة الأندرويد، و2.17 جيجا بايت لأجهزة الآيفون، بالإضافة إلى أنها تدعم معظم اللغات ومن ضمنها العربية، حيث يمكنك عزيزي تحميل اللعبة من خلال زيارة سوق جوجل بلاي.

مواصفات الهاتف الذي يدعم لعبة ببجي

اذا كان الهاتف يتوافق مع خصائص لعبة ببجي موبايل فيمكن للشخص تحميلها، وذلك من خلال البحث من متجر جوجل بلاي أو آب ستور على ببجي ومن ثم الدخول إلى صفحة اللعبة، والنقر على تثبيت، لتحميل اللعبة على الأيفون يجب أن يكون نوع الهاتف لا يقل عن آيفون 5S أو الإصدارات التي بعده، ونظام التشغيل يجب أن لا يقل عن ios 9، وبالنسبة للذاكرة الداخلية يجب أن لا تقل عن 16 جيجا بايت.