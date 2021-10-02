طريقة تحميل ببجي نيو ستيت newstate الإصدار الأخير لكافة الأجهزة المحمولة

يبحث العديد من محبي اللعبة المشهورة ببجي عن النسخة الجديدة من ببجي وهي ببجي نيو ستيت، حيث يعتبر التحديث الجديد امتداد للعبة الأصلية، علما أنه يمكن لأي شخص عمل تسجيل مسبق لببجي نيو ستيت، حيث يعمل التسجيل المسبق على الفوز بمظهر جديد للمركبات التي تقودها أثناء اللعب، الجدير ذكره أن شركة كرافتون تمتلك حقوق ملكية لعبة ببجي، ولكن شركة تينسنت لها أسهما في لعبة ببجي الأصلية، وهي الشركة التي عملت على تطويرها، وفي مقالنا سنستعرض تفاصيل أكثر عن لعبة ببجي الولاية الجديدة بالإضافة إلى طريقة تحميل ببجي نيو ستيت.

شرح طريقة تثبيت ببجي نيو ستيت

أولا من خلال محرك البحث جوجل يتم البحث عن ببجي نيو ستيت.

ومن ثم الدخول إلى الرابط الخاص بتحميل اللعبة.

على المستخدم تحميل ملف الـ ABK بالإضافة إلى تحميل ملف OBB.

من ثم يقوم المستخدم بوضع ملف الـ OBB في مجلد أندرويد.

وهكذا تكون اللعبة على الهاتف وتستطيع أن تلعبها من دون أي مشاكل.

مميزات لعبة ببجي نيو ستيت