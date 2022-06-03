طريقة تحميل الواتس الذهبي المطور الجديد وأهم مميزاته

تم الإعلان عن تطوير برنامج الواتس الذهبي وهو نسخة تم تطويرها من الواتس الأصلي ومتواجد على متجر جوجل بلاي كما أن برنامج الواتس الذهبي الجديد يضم جميع مميزات الواتس الأصلي بالإضافة إلى عدد كبير من المميزات الخاصة بالواتس الذهبي الجديد والتي جعلت الكثير من الأشخاص تقبل على تحميله في كافة أنحاء العالم لأنه يوفر لهم مستوى أعلى من الخصوصية بالإضافة إلى مميزاته العديدة.

أهم مميزات الواتس الذهبي المطور

يمكن لمستخدم الواتس الذهبي تشغيل أكثر من رقم هاتف على الواتس الذهبي.

يمكن لمستخدم الواتس الذهبي قطع شبكة الإنترنت من التطبيق فقط.

يستطيع المستخدم مشاهدة حالة الواتس الخاصة بأصدقائه دون أن يظهر أنه قد شاهدها.

يتمتع الواتس الذهبي بأمان كامل مثل نظيره الواتس الأصلي.

لا يظهر الواتس الذهبي أن المستخدم قد إستلم الرسائل أو قرأها.

لا يظهر الواتس الذهبي أن المستخدم قام بالإستماع إلى الرسائل الصوتية.

يمكن لمستخدم الواتس الذهبي بتحميل حالات الواتس الخاصة بأصدقائه وإحتفاظه بها على جواله.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي تغيير خط كتابة الرسائل على البرنامج.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي إخفاء أنه متصل.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي إرسال فيديو يصل حجمه إلى 30 ميجا.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي إسترجاع رسائله المحذوفة.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي إخفاء المحادثات السرية.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي كتابة ما يقرب من 250 حرف في الحالة الخاصة به.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي أن يقوم بإرسال أكثر من 90 صورة في المرة.

يقوم الواتس الذهبي بإرسال تنبيه لمستخدمه إذا كان أحد من أصدقائه قام بتحديث صورة شخصية له أو حالة.

الواتس الذهبي لا يحتوي على الإعلانات المزعجة.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي تحميل فيديو على الحالة الخاصة به تصل مدته إلى 30 ثانية.

يمكن لمستخدم الواتس الذهبي معرفة من زار صفحته.

يستطيع مستخدم الواتس الذهبي من مشاهدة الرسائل التي تم خذفها.

كيفية تحميل الواتس الذهبي المطور الجديد