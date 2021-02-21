طريقة تحسين وتسريع أداء الواتساب

قد يواجه مجموعة من مستخدمي واتساب، عدد من المشكلات التي قد تواجههم أثناء الخدمة مثل عدم إرسال بعض الرسائل التي قد يرسلونها لأصدقائهم، أو وجود بطء عام في الأداء وهناك عدد من الأمور اليسيرة التي يمكن للمستخدم أن يقوم بها وتقضي على تلك المشكلات.

ويضم تطبيق واتس اب ما يقارب المليار ونصف من المستخدمين، وهو احد تطبيقات المراسلة المعروفة عالميا،ويعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات الآمنة على سرية المحادثات للأفراد لذا فهناك اتجاه دائم من العملاء في التواصل من خلاله.

كيفية التغلب على المعوقات عند استخدام واتساب

عند وجود أي عائق لك خلال استخدامك للواتساب يمكن التغلب عليه من خلال الأتي:

قم بمسح بياناتك الخاصة وذاكرة تخزينك على واتساب

عند حدوث أي من الأمور الغريبة على هذا التطبيق، والتي قد تسبب لك إزعاج ولا ترضيك فعليك بالذهاب لبياناتك والذاكرة الموجودة في واتساب ولكن يجب عليك عمل نسخة احتياطية للصور والمحادثات ويكون ذك من خلال الأتي

أدخل على واتساب وأذهب للإعدادات ثم الدردشة التي ترغب في بقائها، واعمل نسخة احتياطية له وعندما تنتهي من ذلك امسح البيانات والذاكرة الموجودة عليه.

لابد أن تكون متصل بالإنترنت

قد يكون سبب المشكلة الموجودة، في هذا التطبيق هو عدم اتصالك بالنت قد أن يكون هاتفك في وضع الطيران أو عطل في شبكة واي فاي فيجب عليك أن تتأكد من كل ذلك.

عدم وجود ذاكرة كافية

قد تكون ذاكرة هاتفك المحمول صغيرة، مما قد يترتب على ذلك حدوث عدد من المشكلات المتعلقة بالتخزين على تطبيق واتساب ،لذا فيجب أن تحتفظ بالمحادثات الأكثر أهمية أو أقتناء الهاتف الذي تكون ذاكرة تخزينه كبيرة، مما قد يتغلب على مشكلة عدم تحميل الصور وتنزيل الحالات.

عمل تحديثات على تطبيق واتساب

يجب عليك من حين لآخر أن تقوم بالتحديث اللازم على هذا التطبيق، لأن التحديث قد يحسن عمل واتساب ويقضي على جميع الأخطاء التي تكون موجودة فيه، وعندما تستخدم التطبيق القديم فقد يظهر البطء في التحميل والعمل على هذا التطبيق.

وحتى تتمكن من الحديث يتم الدخول على متجر بلاي ، وأنتقل من بعدها على الإعدادات وحدث التطبيقات بشكل تلقائي ، ويمكن أن تختار المفضل لك.

ومن خلال تلك الخطوات التي تم سردها في سطور حديثنا، سوف تتمكن من القضاء على جميع المعوقات التي قد تظهر لك عند العمل على تطبيق واتساب وبذلك أستمتع بعمل رائع عليه.