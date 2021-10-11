طريقة تثبيت التحديث الجديد للعبة ‏Grand Theft Auto 5 على جميع الاجهزة الاندرويد والايفون

تعد لعبة ‏Grand Theft Auto 5 من أكثر الألعاب التي يتم البحث عنها بشكل مستمر وهذا بسبب شهرتها الكبيرة التي تتمتع بها، فهي من أقدم ألعاب الاكشن الإلكترونية التي تم إصدارها في 17 سبتمبر عام 2003م على البلايستيشن وتم تطويرها حتى أصبحت تستخدم على الكمبيوتر وهواتف المحمول، لهذا تعد لعبة سرقة السيارات الكبرى أو لعبة ‏Grand Theft Auto 5 من أهم الألعاب التي يستخدمها ملايين الأشخاص من جميع دول العالم، لذلك يحرص جميع القائمين على اللعبة بتطويرها بشكل مستمر لكي يستمر نجاح هذه اللعبة المميزة ولذلك سنقدم لكم طريقة تحميل أحدث إصدارات هذه اللعبة.

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تحميل التحديث الجديد للعبة ‏Grand Theft Auto 5 على جهازك المحمول

لكي تستطيع تثبيت اجدد تحديثات لعبة ‏Grand Theft Auto 5 عليك إتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك التأكد من اتصال جهازك المحمول بالإنترنت.

ثم التوجه إلى موقع Epic Games.

عند ظهور الصفحة الرسمية للموقع قم بكتابة لعبة ‏Grand Theft Auto 5 في خانة البحث.

سوف تظهر لك خيارات قم باختيار اللعبة.

النقر على كلمة تحميل اللعبة، عليك الإنتظار قليلاً حتى يتم تحميلها.

قم بتثبيت اللعبة على جهازك.

وهكذا يكون قد تم تحميل اللعبة وتثبيتها على الجهاز تستطيع الإستمتاع بها.

تحميل التحديث الجديد للعبة ‏Grand Theft Auto 5 على الكمبيوتر

هناك البعض الذين يفضلون استخدام لعبة ‏Grand Theft Auto 5 على الكمبيوتر، وتستطيع تحميلها على الكمبيوتر بالخطوات التالية:

التوجه إلى متجر جوجل بلاي.

الذهاب إلى خانة البحث وكتابة اسم اللعبة لعبة ‏Grand Theft Auto 5.

على الفور ستظهر لك اللعبة الرسمية قم بتحميلها.

انتظر حتي يتم تحميلها، ثم قم بتثبيتها على الكمبيوتر.

ستظهر على الفور على سطح المكتب.

قم بتسجيل الدخول للعبة بإدخال البريد الإلكتروني والاسم ورقم المرور.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة تحديث لعبة ‏Grand Theft Auto 5 على المحمول والكمبيوتر.