طريقة تأمين دردشات واتس اب “بالبصمة” بالخطوات

خلال الساعات الماضية قام تطبيق “واتس اب” باطلاق عدد المزايا الجديدة المتعلقة بالأمان، حيث قد أصبح بإمكانك حماية الدردشات وقفل المحادثات الخاصة بك والتي تجريها مع أصدقائك وأفراد عائلتك بصمة الإصبع Touch ID، أو بصمة الوجه Face ID، وبذلك تكون محادثاتك في مأمن عن المتطفلين الذين يقومون بالدخول على التطبيق والاطلاع على المحادثات دون اذنك، وتتوافر حاصية حماية الدردشات بصمة الإصبع وبصمة الوجه على كلا من الهواتف الذكية وهواتف الايفون.

طريقة تأمين دردشات واتس اب

ومن خلال استخدام تلك الميزة فأن هذا يعني أنه في حالة أن فقدت الهاتف أو قام شخص غريب بالإمساك بهاتفك، لن يتمكنوا من الدخول على محادثاتك وقرائتها، ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم طريقة تفعيل تلك الميزة.

طريقة قفل واتساب باستخدام بصمة الإصبع على أندرويد

قم بفتح تطبيق واتس اب، ومن ثم قم بالدخول إلى خيار الاعدادات.

ثم قم بالدخول على صفحة حسابك على واتساب، انقر على خيار الحساب ثم الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل لتصل إلى خيار قفل باستخدام بصمة الأصبع Fingerprint Lock، قم بالضغط عليه.

ثم قم بفتح القفل ببصمة الإصبع Unlock With Fingerprint، ثم قم بتأكيد بصمة إصبعك المحفوظة على الجهاز.

قم بتحديد المدة الزمنية لقفل التطبيق تلقائيا بعدها.

طريقة قفل واتساب باستخدام بصمة الإصبع أو قفل الوجه على آيفون