يعد تطبيق “سناب شات” أحد أشهر التطبيقات على مستوى العالم، وبالطبع يضم التطبيق بعض الأشخاص المزعجين وتحتاج إلى حظرهم لتجنب الإزعاج أو التطفل بالإضافة للحفاظ على خصوصيتك، وبالطبع فأن تطبيق سناب شات مثله مثل التطبيقات الأخرى يتيح للمستخدمين امكانية التخلص من الأشخاص الذين يسببون لهم المضايقة وتتمثل أحدهما في حذف صديق أو حظره.

طريقة الغاء الحظر لشخص ما على تطبيق سناب شات

وفي بعض الأحيان قد تغير رأيك وتريد أن ترفع الحظر من على شخص ما عبر تطبيق “سناب شات”، ولإلغاء الحظر قم باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح حسابك الخاص على تطبيق سناب شات.

اضغط على رمز الملف الشخصي الخاص بك في سناب شات في أعلى يسار الصفحة الرئيسية للتطبيق.

قم بالضغط على الإعدادات Settings، الموجودة في أعلى يسار الصفحة الشخصية، والتي تكون على هيئة “ترس”.

قم بالدخول إلى قسم “إجراءات الحساب Account Actions”، ثم اضغط على خيار “المحظورون Blocked”.

ستظهر قائمة بالأشخاص المحظورين في حسابك على Snapchat.

قم بالضغط على أيقونة الخطأ (x) الموجودة بجانب الاسم المراد رفع الحظر عنه.

ستظهر لك رسالة لتأكيد اختيارك.

اضغط على كلمة “نعم”.

يمكنك الآن التواصل مع هذا الشخص مجددا.

طريقة حظر شخص على تطبيق سناب شات