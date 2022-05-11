طريقة التعامل مع الملفات أو البريد الإلكتروني OutLook وغيره
سنتحدث عن كيفية كتابة إيميل أو بريد إلكتروني أو كتابة ملفات على Outlook.
أولا : الموضوع (Subject) :
- أي رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮونية أو ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ إيميل يجب أن ﺗﺤﺘﻮي على موضوع للرسالة ويكتب الموضوع في الخانة المخصصة لها كما هو موضح بالصورة بالأسفل.
- يجب أن يلمح اﻟﻤﻮﺿﻮع إلى ﻧﺺ الرسالة الأساسي.
- يجب أن يكون ﻧﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع قصير و ﯾﻜﻮن بمنزلة ﻋﻨﻮان رئيسي ﻟﻨﺺ الرسالة.
- ﺑﻌﺾ المواضيع ينبغي أن ﺗﻜﻮن مكتوبة ﺑﺤﺮوف كبيرة ﻟﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘباه إلى ﻣﺤﺘﻮى الرسالة وذﻟﻚ في ﺣالة إرﺳﺎل الرسالة بلغة أخرى ﻏﯿﺮ العربية.
ثانيا : نص الرسالة :
- ﻻ ﺗﻜﺘﺐ كثيرا.
- اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌلقة ﺑﻨﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع (اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺨﺎنة اﻟﻤﻮﺿﻮع).
- اﺳﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎرات ﻣﻊ الأﺷﺨﺎص اﻟذين ﻟﺪيهم دراية ﺑﻤﻌﻨﻰ الرسالة.
- ﺗأﻛﺪ ﻣﻦ أن رﺳﺎﺋﻠﻚ سليمه ھﺠائيا ﻗﺒﻞ إرﺳﺎلها.
- ﺗأﻛﺪ ﻣﻦ أن رﺳﺎﻟﺘﻚ مكتوبة ﺑﺸﻜﻞ ﺳليم ﻣﻦ حيث طﺮيقة اﻟﻜﺘﺎبة وﻛأنها ﺟﺎھزة للطباعة.
- ﺗأﻛﺪ ﻣﻦ أن وﺟﻮد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺮاد إرﺳﺎلها ﻣﻊ الرسالة ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر إرﺳﺎل.
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ثالثا : الإمضاء (Signature) :
- يتم عمل إمضاء لكل شخص رسمية في نهاية الموضوع.
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أرسل ﻓﻘﻂ للأشخاص اﻟﻤﻌنيين ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
ﯾﺠﺐ ﻋﺪم إرﺳﺎل الرسالة ﻟﻌﺪة أﺷﺨﺎص إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ يقوم بقراتها أو ﺑﺎﻟﺮد عليها.
- ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑأﺣﺮف كبيرة حيث أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻤﺢ أﻧﻚ ﺗﺼﺮخ في ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وھﺬا اﻟﺴﻠﻮك غير ﻻﺋﻖ رسميا في اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ الإلكترونية.
- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ فينبغي أن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 48 ﺳﺎﻋﺔ وفي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ يتم إرﺳﺎل ﻣﺎ يفيد ﻋﺪم إمكانية اﻟﺮد في اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد.
- ﻻ ﺗﺘﺠﺎھﻞ بريدك الإﻟﻜﺘﺮوني, ﺗأﻛﺪ جيدا ﻣﻦ أﻧﻚ ﻗﺮأت وﻓهمت محتوى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ جيدا ﻗﺒﻞ ﺣﺬﻓﮭﺎ.
- ﻻ ﺗﻔﺘﺮض أبدا أن رﺳﺎﺋﻞ البريد الإلكتروني اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ سرية.
- إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺷﺨﺺ يرسل ﻟﻚ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ البريد الإلكتروني ﺗﺘﻄﻠﺐ ردا عليها, يجب عليك إﻋﺎدة إرسالها ﻣﺮة أخرى ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺮﺳﻞ.
ﻧﺼﺎﺋﺢ أخرى:
- ﺗﺠﻨﺐ الاحتيال ﻋﺒﺮ البريد الإلكتروني.
- إذا ﻛﺎن البريد اﻟﻤﺮﺳﻞ إليك به ﻣﺮﻓﻘﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺘﺤﮭﺎ إلا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻌﺮوف.
- ﺗأﻛﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ إرسالها.
- أﺿﻒ ﻋﻨﺎوﯾﻦ المرسلين أو المستقبلين إﻟﻰ قائمة العناوين اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
- ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ البريد الإلكتروني اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
- قم ﺑإﻧﺸﺎء ﻣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎزك وﺿﻊ به اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ المهمة أو المميزة وذﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﻮع إليها ﻋﻨﺪ الاحتياج ﻟﺬﻟﻚ.
- ناقش مواضيعك التي ليس لها علاقة بعملك على بريد إلكتروني أخر ليس له علاقة بوظيفتك أو مكان عملك.
- احتفظ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ التي ﻗﻤﺖ بإرسالها ﻣﻦ قبل على أسطوانة ﻣﺪﻣﺠﺔ كمرجع ﻟﻚ.
- أﻋﺪ ﻗﺮاءة الرسالة قبل إرسالها بشكل نهائي.
- ﺿﻊ أي ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ذﻛﺮ اسمه في الرسالة في خانة اﻟـ (CC).
- ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮك ﻣﻜﺎن ﻣﻮﺿﻮع الإيميل ﻓﺎرﻏﺎ.
- ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﺮﻓﻘﺎت ﻏﯿﺮ مهمة أو ﻟﯿﺴﺖ ذات صلة بمحتوى الرسالة.
- ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت سرية على البريد الإلكتروني.
- ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم الإيميل في إرﺳﺎل ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت مسيئة.
“وهكذا تم شرح كيفية كتابة وعمل إيميل إليكتروني”
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