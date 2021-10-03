طريقة استعادة رسائل سناب شات Snapchat المحذوفة

يعتبر تطبيق سناب شات من أفضل تطبيقات الشبكات الاجتماعية، حيث يتيح للمستخدمين مشاركة اللحظات اليومية والقصص والمحتويات الترفيهة مع العائلة والأصدقاء والمتابعين، ويتيح التطبيق الكثير من المزايا حيث يمكن حذف الرسائل سواء كانت صور أو مقاطع الفيديو التي يرسلها المستخدمون أو يتلقيها بشكل تلقائي بعد مشاهدتها أو بعد مرور 24 ساعة ما لم يتم حفظ هذه الرسالة، وخدمة للمستخدمين أتاح التطبيق إمكانية استعادة رسائل سناب شات المحذوفة من خلال طلب بيانات الحساب، عن طريق الميزة التي يوفرها التطبيق وهي Snapchat My Data، حيث يمكن للمستخدم طلب بيانات حسابه ومن ثم إتباع الخطوات الخاصة باستعدة الرسائل المحذوفة بكل سهولة.

استعادة رسائل Snapchat المحذوفة

يتيح تطبيق سناب شات إمكانية استرداد الرسائل التي تم حذفها بدون حفظ، حيث يمكن ذلك عن طريق استخدام ميزة سناب شات ماي داتا وذلك عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية :

تسجيل الدخول إلى حساب سناب شات الخاص بالمستخدم والتوجه إلى صفحة “بياناتي”.

الضغط على خيار الرسائل المرغوب استعادتها ومنها يتم الضغط على أيقونة إرسال طلب الخيار.

بعد تقديم الطلب يتطلب من فريق الدعم إعداد الأرشيف للحساب ومنها، تكون البيانات جاهزة للتنزيل.

تلقي رسالة على البريد الإلكتروني من خلال استلام رابط تنزيل ومنها يتم الضغط على الرابط للتوجيه إلى صفحة بياناتي.

بعد التأكد من البيانات والخطوات يتم الضغط علي ملف mydata.zip لتنزيله على الجهاز.

استرجاع محادثات سناب شات

يمكن للشرطة والسلطات الأمنية استعادة بعض المعلومات الموجودة على تطبيق سناب شات في الحالات التي تتطلب ذلك عن طريق الإجراءات القانونية المناسبة من قبل سلطات إنفاذ القانون، وذلك في حالة القضايا التي لها علاقة بالتطبيق والمستخدمين، مع العلم أن مسح المحادثة من طرف مرسل أو مستقبل لا يعني إطلاقا مسح المحادثة بشكل نهائي حيث تظل الرسائل في الطرف الثاني موجود عند محوها من الطرف الأول أو العكس.

مدة بقاء الرسالة على Snapchat

تختلف مدة بقاء الرسالة على تطبيق سناب شات حسب المستلم، في حالة الشخص، أو مجموعة، كما تختلف من مدى مشاهدة الرسالة من عدمه، وعلى كلا تحذف خوادم التطبيق جميع الصور ومقاطع الفيديو بشكل تلقائي وذلك بمجرد مشاهدتها من المستلم، أما في الرسائل غير المفتوحة فيتم حذفها بشكل تلقائي من رسائل أو مقاطع فيديو وذلك بعد مرور نحو 30 يوما من الخادم الخاص بها، وبالنسبة للرسائل في المجموعات فيتم حذف الدردشات المرسلة إلى المجموعة والتي تظل غير متفوحة لمدة 24 ساعة.

طريقة حفظ رسائل Snapchat

يمكن لمستخدم تطبيق سناب شات حفظ الرسائل من مقاطع الفيديو أو غيرها من خلال حفظها حتى لا تتعرض للمسح التلقائي، ويمكن حفظ الرسائل عن طريق إتباع الخطوات التالية :