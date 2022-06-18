طريقة استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو إيميل 2022

يحاول العديد من الأشخاص معرفة كيفية استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو الإيميل المسجل به، وذلك لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانوا من نسيان كلمة المرور وعدم القدرة على الوصول للإيميل الخاص بهم على قيس بوك، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف أو إيميل خاص بالحساب، وذلك لأن الطرق التقليدية المعروفة عادة ما تكون غير ناجحة في استرجاع الحساب الخاص بك.

استرجاع حساب فيسبوك بدون رقم الهاتف

يرغب الكثير من الأشخاص إلى معرفة كيفية استرجاع حساب فيسبوك معطل بدون استخدام رقم الهاتف، وذلك لأن العديد يعتقد بأن في حالة عدم وجود رم الهاتف لا يمكن الرجوع إلى حساب الفيس بوك الخاص بك مرة أخرى، وفيما يلي سوف نوضح خطوات استرجاع حساب فيس بوك بدون رقم الهاتف:

أولاً يجب الدخول على فيسبوك من حساب شخص آخر. ثانياً قم بالانتقال إلى البروفايل الخاص بك عن طريق البحث عن الاسم. يجب الآن نسخ الرابط الخاص بصفحتك الشخصية بعد الدخول إليها. ثم قم بمراسلة فريق عمل فيسبوك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بمشاكل تسجيل الدخول على الفيس بوك. يمكنك التواصل مع فريق دعم فيس بوك من خلال ما يلي: [email protected], أو [email protected], أو [email protected] قم بكتابة نص رسالة باللغة الإنجليزية على أن يكون مضمونها عدم التمكن من الدخول على الحساب بعد فقدان الإيميل أو رقم الهاتف وطلب التدخل لسرعة حل المشكلة للدخول للحساب مرة أخرى كما يمكنك أن توضح بأن الحساب خاص ببعض أعمال وتريد إنهاء المشكلة الدخول سريعا. ويجب إرفاق رابط الفيس بوك المعطل مع الرسالة ويمكنك إضافة الرقم القومي أو الصورة الشخصية ضمن الرسالة وهذا خياري فقط. سوف تلتقي الرد من جانب إدارة فيس بوك خلال مدة بسيطة لحل مشكلة الدخول.

استرجاع حساب فيس بوك عن طريق الاسم

ويمكن أيضاً من الطرق الفعالة استرجاع حساب فيس بوك عن طريق الاسم، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الفيس بوك من حساب آخر. ثم قم بالبحث عن أسمك والدخول على البروفايل الخاص بك. سوف يظهر لك رابط البروفايل والذي سيكون اسمك بآخر الرابط أو أرقام ورموز. قم بنسخ الجزء الأخير من الرابط وهو الاسم أو الأرقام والرموز. وقم بلصق تلك الرموز أو الاسم في صفحة تسجيل الدخول على فيسبوك. ثم اضغط على نسيت كلمة المرور. سوف تظهر لك صورتك الشخصية قم بالضغط عليها. ثم أدخل أي من رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لاسترداد الحساب.

استرداد حساب فيس بوك عن طريق الصورة

لكي تستطيع استرداد حساب فيس بوك عن طريق الصورة قم باتباع الخطوات التالية: