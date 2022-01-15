بالفيديو أسهل طريقة لإرسال رسالة Gmail لمجموعة أفراد في نفس الوقت

خدمة ارسال رسالة gmail دفعة واحدة لمجموعة من الافراد هي واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج اليها عدد كبير من الأشخاص من مستخدمي البريد الالكتروني، وهي الخدمة التي يتم اتاحتها عبر نظام رسائل البريد الالكتروني جيميل والتي تعمل ان توفير الوقت والجهد، وقد تم الاجابة عن هذا التساؤل من قبل أشهر خبراء التقنية غير مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تويتر وفيسبوك وغيرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية ارسال رسالة Gmail لمجموعة أفراد في نفس الوقت.

خدمة ارسال رسالة نصية Gmail لمجموعة في نفس الوقت

يحتاج الكثير من الأشخاص المستخدمين لبرامج البريد الالكتروني gmail أحيانا ارسال رسالة نصية لمجموعة من الأشخاص في نفس الوقت بمنتهى السهولة واليسر وبدون تضيع وقت لأرسال اميل لكل شخص على حدى ، وذلك سواء كان هذه الرسالة موحدة أو يتم التعديل عليها قبل ان يتم ارسالها للأشخاص المواد ارسال الرسالة لهم، وهناك اكثر من طريقة تسهيل إجراءات هذه الخدمة الأشخاص الراغبين في اجراءها.

كيفية ارسال رسالة gmail لأكثر من شخص في ذات الوقت

وقد قام الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بطرح تغريدة عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الأخيرة توضح كيفية اجراء خدمة ارسال رسالة نصيبة عبر gmail لأكثر من شخص في ذات الوقت، لإعلان عن الخطوات التي تسهل اجراء ذلك، حيث اكد أن اجراء الخدمة يتم على النحو التالي.

إذا احتجت ترسل رسالة بريد إلكتروني لمجموعة من الأشخاص دفعة وحدة؛ لكن كل شخص رسالته فيها معلومات خاصة فيه تختلف عن الآخر! مثل رقم تسجيل أو أسماء أو درجات وغيرها.

فهذه طريقة سهلة نسقتها لكم باستخدام بريد Gmail وجداول بيانات Google. افتح الملف:https://t.co/jZneJwiaF1 تابع الشرح: pic.twitter.com/APEqkg7vO0 — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 10, 2022