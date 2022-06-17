طريقة إنشاء حساب نتفليكس جديد 2022 وخطوات الاشتراك في منصة Netflix

بعد توجه معظم منتجي الأفلام العربية والغربية لعرض أعمالهم على منصات الإنترنت المدفوعة، وكذلك قيام كثير من المنصات بإنتاج أفلام، مثل منصة نتفليكس، أصبح من الضروري للغاية أن تمتلك حسابا على هذه المنصة إذا كنت من هواة مشاهدة الأفلام الحصرية. في هذا الموضوع سوف نقدم لك طريقة إنشاء حساب جديد على منصة نتفليكس 2022.

إنشاء حساب نتفليكس جديد 2022

قبل الشروع في إنشاء حساب نتفليكس؛ يجب أن يتوفر لديك بعض الأدوات وهي:

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني موثق وتم تأمينه بواسطة إضافة رقم الهاتف.

من المهم أيضا أن يكون لديك حساب بنكي أو فيزا كاش من أي نوع، لأن وسيلة الدفع هي أهم نقطة في إنشاء الحساب وشراء الباقة المناسبة لك.

بعد ذلك توجه بهاتفك إلى متجر جوجل بلاي، وابحث عن تطبيق Netflix وقم بتحميله.

خطوات إنشاء حساب نتفليكس جديد بكل سهولة

بعد تحميل تطبيق نتفليكس ، قم بالنقر عليه، سوف تظهر لك واجهة التطبيق، أنقر على كلمة إنشاء حساب.

، قم بالنقر عليه، سوف تظهر لك واجهة التطبيق، أنقر على كلمة إنشاء حساب. في الخطوة التالية سوف يطلب منك بريدا إلكترونيا، اكتب البريد الخاص بك ثم أضغط على كلمة ابدأ.

بعد ذلك سوف يطلب منك كلمة سر للحساب الخاص بك، قم بكتابتها ثم نسخها حتى لا تنساها ثم اضغط على كلمة التالي.

سوف تظهر لك الخطط الخاصة بموقع نتفليكس، وهي كالتالي:

خطة بلا التزامات ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت، وهي أرخص خطة. خطة مشاهدة كل شيء على منصة Netflix مقابل سعر زهيد ثابت. مشاهدة غير محدودة على نتفليكس على كل الأجهزة، وهي أغلى خطة.

لا تقم باختيار أي شيء، كل ما عليك هو الضغط على كلمة التالي.

أسعار باقات منصة نتفليكس وقيمة الاشتراك

بعد الضغط على كلمة التالي؛ سوف تظهر لك كل الباقات المتاحة التي يمكنك الاشتراك بها وهي:

الباقة الأساسية، وسعرها 120 جنيها مصريا في الشهر، ولكن جودة الفيديو فيها ليست الأفضل.

الباقة المميزة ، سعرها 165 جنيها مصريا، وجودة الفيديو فيها 1080p.

الباقة القياسية وسعرها 200 جنيها مصريا، وجودة الفيديو فيها 4k +HDR.

كيفية الاشتراك في منصة نتفليكس 2022

بعد اختيار الباقة المناسبة لك، قم بالضغط على كلمة التالي، وسوف تظهر لك صفحة طريقة الدفع.

من هذه الصفحة قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك، ومن ثم قم بوضع رقم الفيزا والاسم الأول واسم العائلة، وقم بكتابة تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الأمان.

والخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة بدء العضوية في أسفل الصفحة، وبذلك تكون قد امتلكت حسابا على منصة نتفليكس ويمكنك مشاهدة الأفلام متى شئت.