طريقة إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف

قد لا يعرف الكثير من الأشخاص أنه يمكنهم القيام بإنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف، والذي يمكن أن نوضحه لك، حيث يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب فيس بوك مجاني، وذلك دون الاعتماد علبي استخدام أرقام الهاتف، او حتى دون استخدام الإيميل الخاص بك، ويذكر أن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يعمل على حماية المستخدمين له، واكتشاف الثغرات الأمنية، ومن هنا تم العمل من خلاله على إمكانية القيام بإنشاء حساب أخر، وذلك دون الحاجة لاستخدام رقم هاتف، أو حتى دون الاعتماد على استخدام البريد الإلكتروني.

إنشاء حساب فيسبوك جديد

يمكنا العمل على إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف وذلك من خلال القيام بعدة خطوات تعتبر سهلة وبسيطة، حيث يمكننا القيام بإتباع الخطوات التالية، وذلك لإتمام عملية إنشاء حساب جديد، والتي منها ما يلي:

يتم الدخول أولًا للحساب لموقع Gmail.

يتم القيام بتسجيل حساب من خلاله، وذلك بكل سهولة.

من خلاله يتم إدخال الاسم الأول، ثم يتم إدخال الاسم الثاني، وذلك في الأماكن المخصصة لهما، وهما الخانات first name وlast name.

في الخطوة التالية علينا القيام بكتابة الاسم الذي نريده، ويمكن الاختيار من اقتراحات الجيميل لنفسه.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري، حيث يمكن أن يتم وضعه على هيئة أرقام وحروف، مع تجنب التكرار.

يتم الضغط على التالي، ثم يطلب أن يتم إدخال رقم تاريخ الميلاد الخاص بنا، ثم تحديد الجنس، ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

لتفادي عدم إدخال رقم الهاتف، فإنه يمكن القيام بالضغط عل كلمةSkip .

من خلال إتباع كل الخطوات السابقة، فإنه قد أصبح لدينا الجميل الخاص بنا، والذي يمكن عن طريقه القيام بإنشاء حساب فيس بنا، وذلك دون أن نضطر لاستخدام رقم تليفون.

حساب فيسبوك بدون رقم هاتف

يمكننا ومن خلال خطوات بسيطة القيام بحذف رقم الهاتف، والذي تم ربط حساب الفيس بوك من خلاله، حيث يمكن إتباع الخطوات التالية: