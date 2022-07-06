طريقة إنشاء جروب على سناب شات على أجهزة الأندرويد والآيفون

يريد الكثيرون من مستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون الحصول على خطوات إنشاء جروب على سناب شات ليتم مشاركة العديد من الصور والفيديوهات، مع إمكانية إضافة أعضاء جدد للجروب، فقد حاز التطبيق على شهرة واسعة ما بين العديد من تطبيقات السوشيال ميديا خاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتفاعل الكبير الذي يتم تحقيقه من خلال التطبيق، لذا نوضح من خلال مقالنا اليوم أهم مميزات إنشاء جروب والخطوات المتبعة ليتم تفعيله بنجاح على الهاتف.

خطوات إنشاء جروب على سناب شات

يمكن الحصول في أقل من دقيقة على جروب خاص بك على التطبيق الأشهر الخاص بالفيديوهات والصور سناب شات، فقد قم بتطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح:

في البداية في حال عدم وجود التطبيق على الهاتف يستلزم تحميله، وفي حالة وجوده من الأفضل أن يتم تحديثه من خلال التوجه لمتجر بلاي على هواتف الأندرويد أو التوجه لآبل ستور على هواتف الآيفون وكتابة اسم التطبيق داخل مربع البحث لتظهر أيقونة التطبيق وبجانبها كلمة تحديث اضغط عليها. يتم التوجه إلى أيقونة التطبيق على الهاتف ثم النقر على Chat المتواجدة أسفل التطبيق. قم بالضغط على دردشة جديدة New Chat. انتقل إلى خيار new group من خلال الضغط عليها، الآن عليك اختيار الأصدقاء المراد إضافتهم للمجموعة الخاصة بك. يتم ذلك من خلال الضغط على اسم الشخص المتواجد في القائمة الظاهرة أمامك. يتم النقر عل Chat لتلاحظ تواجد المجموعة الخاصة بك وبداخلها الأشخاص الذين تم اختيارهم. عليك اختيار اسم ليتم وضعه كاسم للجروب والآن أصبح الجروب جاهز للتفاعل بينك وبين أصدقائك من خلال مشاركة الفيديوهات والصور.

طريقة إزالة عضو بجروب سناب شات

بعد التعرف على طريقة إنشاء جروب على سناب شات، فيما يلي الخطوات التي من خلالها يتم إزالة عضو بالجروب:

قم بالتوجه إلى التطبيق ثم الانتقال إلى المجموعة وانقر على قائمة الأعضاء الخاصة بالجروب. قم بالبحث عن اسم الشخص المراد إزالته من الجروب، بجانب الاسم يتواجد الإعدادات والضبط عليك الضغط عليه. من القائمة المنسدلة قم بالنقر على إزالة عضو.

مميزات جورب سناب شات