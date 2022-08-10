توفر شركة موبايلي للاتصالات في السعودية العديد من الخدمات يتم تفعيلها عبر كود خاص بالخدمة وهناك عدد من هذه الخدمات ليست مجانية بل هي بتكلفة تحتاج إلى خصم من الرصيد وهذا يجعل الرصيد ينفذ ويستطيع العملاء إلغاء تفعيل الخدمة عبر كود إلغاء الخاص بهذه الخدمة، وفي هذا التقرير سوف نتناول طريقة إلغاء الخدمات التي تخصم من رصيد هاتفك موبايلي.

طريقة إلغاء الخدمات التي تخصم من رصيد هاتفك موبايلي

إلغاء خدمة الإعلانات المجانية حيث إنها قد تسبب في خصم من الرصيد ويتم إلغائها عبر إرسال رسالة تتضمن كلمة قف إلى الرقم 604445 بعد ذلك يستقبل هاتفك رسالة تفيد بإلغاء الخدمة.

إلغاء خدمة راحتي هي من الخدمات التي تكلف 15 ريال سعودي شهريا ولإلغاء الخدمة عليك إرسال رسالة تضم رقم 5678 إلى الرقم 1100 أو يتم إلغاءه عن طريق إضافة الكود الذي يبدأ بنجمة *5678#ثم الضغط على زر اتصال ويمكن إلغاء الخدمة عبر موقع حسابي التابع لشركة موبايلي.

إلغاء خدمة رنان موبايلي ويتم ذلك عن طريق إرسال رسالة تضم الرقم 0 إلى الرقم 1404 وسيستقبل هاتفك بعد ذلك رسالة تفيد بأنه تم إلغاء الخدمة.

إلغاء خدمه أبواب ويتم ذلك عن طريق إرسال رسالة تحتوي على حرف غين ثم مسافة ثم حرف جيم إلى الرقم 6391 وبعد ذلك ستصل لك رسالة من شركة موبايلي أن الخدمة قد تم إلغاؤها.

إلغاء خدمة ملخص المكالمات هذه الخدمة بتكلفة 10 ريال سعودي شهريا ولإلغائها يتم كتابة رقم *255# البدء بالنجمة ثم النقر على زر الاتصال ويمكن إلغاء الخدمة للخطوط المفوترة عبر إرسال رسالة تحتوي على رقم 552 وإرسالها إلى الرقم 1100 ويمكن إلغاء الخدمة للخطوط مسبقة الدفع عبر إرسال رسالة تضم رقم 565 وإرسالها إلى الرقم 1100.