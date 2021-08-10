يعد تطبيق واتس اب واحدا من اشهر تطبيقات المراسلة على مستوى العالم، إذ يوفر لك امكانية التواصل مع أي رقم في أي دولة عربية أو أجنبية بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، مع إمكانية اجراء مكالمة صوتية أو فيديو بجودة عالية، ودائما ما يوفر واتس اب عدد من المزايا للمستخدمين ويسعى دائما للتطوير من نفسه، وخلال الساعات الماضية طرح واتس اب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من ارسال رسائل نصية دون اللجوء إلى الكتابة، وكل ذلك بفضل المساعدين الرقميين.

طريقة إرسال رسائل عبر واتس اب دون كتابة كلمة واحدة

حيث أوضحت صحيفة “indian express” أن للاستفادة من ميزة ارسال رسائل نصية عبر واتس اب دون كتابة فأنه يجب عليك أن تطلب من المساعد الافتراضي إرسال رسالة واتساب، ومن ثَم سيقوم بالمهمة التي اسندتها له بجدارة، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد استخدام مساعد جوجل لإرسال الرسائل، أما مستخدمي نظام أبل iOS فيمكنكهم استخدام المساعد الرقمي Siri، وتعد تلك طريقة مناسبة لإرسال الرسائل عندما تكون مشغولًا أو موجود في وضع لا يسمح لك بالكتابة.

ارسال رسائل بدون كتابة عبر واتس اب

حيث يمكن للمستخدم أن يطلب من المساعدين الرقميين قراءة الرسائل نيابة عنه، مع تقديم الاذن له سيكون عليك منح حق الوصول إلى إشعارات هاتفك.

ولكتابة الرسائل بالصوت باستخدام مساعد جوجل اتبع تلك الخطوات: