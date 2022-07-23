طريقة إخفاء الظهور كمتصل بالواتساب بجهاز الآيفون والأندرويد

يرغب الكثير من مستخدمي جهاز الآيفون في مزيد من الخصوصية أثناء اتصالهم بشبكة الإنترنت، حيث يريد البعض التعرف على طريقة من خلالها إخفاء الظهور كمتصل في تطبيق الواتساب وذلك لتجنب الازعاج، حيث يشكل تطبيق whatsapp أهمية لدى الكثيرون وأحد أهم التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ويقبل على استخدامه الملايين، وبه العديد من المميزات التي تجعله التطبيق رقم واحد في حالة مراسلة أحد الأشخاص حيث يمكن إرسال واستقبال الوسائط فضلاً عن الرسائل والمكالمات بشكل مجاني تماماً فقط يجب الإتصال بشبكة الأنترنت.

طريقة إخفاء الظهور “متصل الآن” بالواتساب

تطبيق واتس اب وفر لمستخدميه مساحة كافية من الخصوصية من خلال عدة طرق بمجرد تطبيقها لا يتعرج الشخص لأي ازعاج أو إحراج، حيث يتم إخفاء ظهور الشخص متصل الآن أمام جهات الاتصال المسجلة على جهاز الآيفون من خلال الخطوات التالية:

يتم الانتقال إلى تطبيق واتس اب على الهاتف. ثم الانتقال إلى الإعدادات Settings . من القائمة الظاهرة أمامك قم بالضغط على Chat Settings أو إعدادات الدردشة. عليك اختيار Privacyأو الخصوصية ثم اختار Advanced أو الإعدادات متقدمة. اضبط الطابع الزمني على Last Seen Times tamp. ثم انقر على No Body لا أحد.

إخفاء الظهور متصل بالواتساب بجهاز الأندرويد

الطريقة المتبعة بجهاز الأندرويد لا تختلف كثيرا عن جهاز الآيفون والتي تم ذكرها سابقاً، ولكن نستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

يتم الانتقال إلى تطبيق واتس اب على الهاتف والنقر على أيقونة التطبيق. أعلى اليمين يتواجد ثلاث نقاط قم بالنقر عليهم. من القائمة المنسدلة اضغط على Settings أو إعدادات. ثم اضغط على خيار انقر على كلمة Privacy أو الخصوصية. من بين الخيارات الظاهرة أمامك اضغط على Last Seen. الآن قم بالنقر على خيار No body المتواجد بالقائمة الظاهرة أمامك.

طريقة أخفاء الظهور بواسطة التطبيقات

من خلال تطبيق GBWHATSAPP الذي يتم تحميله على الهاتف سواء الأندرويد أو الآيفون يتم الوصول إلى الهدف المرغوب به وهو الظهور كغير متصل في حالة الإتصال الفعلي، فبعد تحميل التطبيق نقوم بالنقر على النقاط المتواجدة بالركن العلوي واختيار إخفاء حالة الاتصال ليتم تفعيل تلك الميزة.