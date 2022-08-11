تقنية

طريقة إخفاء الرسائل على إنستجرام … بالصور

عبد الرحمن رضا

يعد موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، من أكثر التطبيقات المتداولة في الوقت الحالي، ويتحدث عليه الكثير من الناس مع أصدقائهم وعائلاتهم ولديهم الكثير من المحادثات عليه، ولكي يخفي الرسائل لزيادة الخصوصية يوجد وضع يسمى vanish mode، من خلاله يمكنك إخفاء الرسائل داخل المحادثة.

خطوات إخفاء الرسائل على إنستجرام 

أولاً : تقوم بفتح الرسائل الخاصة بك وتضغط على محادثة أي شخص تريد إخفاء الرسائل الموجودة معه، وتقوم بتفعيل وضع ال vanish mode، ذلك عن طريق التمرير لأعلى حتى تظهر لك دائرة.

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ثانياً : تنتظر حتى تمتلئ الدائرة وتكتمل وتترك أصابعك ستجد أن الرسائل اختفت وتم تفعيل وضع إخفاء رسائل الإنستجرام.

ثالثاً : لعودة الرسائل مرة أخرى يمكنك فعل ما فعلته للإخفاء لتظهر لك مرة أخرى وتغلق وضع ال vanish mode.

شرح إخفاء الرسائل على إنستجرام بالصور 

إخفاء الرسائل

إنستجرام

إخفاء

إنستجرام

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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