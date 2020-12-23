طرق معرفة رصيد أورنج والرسوم المقررة

الاستعلام ومعرفة رصيد أورنج، من الموضوعات الهامة التي كثيرا ما يبحث عنها عملاء شركة أورنج “موبينيل” سابقا، وهي خدمة توفرها الشبكة للعملاء ضمن خدمات عديدة عبر أكواد مختصرة دون الذهاب إلي مقر الشركة بتكلفة بسيطة.

ونتعرف في السطور التالية عن أكواد وطرق معرفة الرصيد لعملاء أورنج سواء كانت مجانية أو كانت بتكلفة بسيطة ونتعرف كذلك علي بعض الأكود المختصرة التي تقدمها الشركة للحصول علي الخدمات الخاصة بالرصيد.

خدمة معرفة الرصيد من أورنج

وفرت شركة موبينيل أورانج حاليا، لعملائها، خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة مباشرة عن الاشتراك في الخدمة حيث تظهر نتيجة الاستعلام عن الرصيد بتكلفة 19 قرش في كل مرة، وتظهر رسالة تتضمن جميع تفاصيل الرصيد وكذلك فترة السماح لاستخدام هذا الرصيد، ويمكنك من نفس الخدمة أيضا، استلاف رصيد في حالة إذا كان الرصيد أقل من جنيه واحد أو صفر.

طرق معرفة رصيد أورنج

وفرت شركة أورنج، أكثر من طريقة لعملائها لمعرفة الرصيد المتبقي حيث يمكن معرفته عن طريق إحدي الطرق التالية:

كود سريع: يمكنك معرفة الرصيد عن طريق طلب الكود #100# من خطك ومن ثم تختار الرصيد، حيث تكون تكلفة الخدمة 10 قروش في كل مرة تطلب الكود.

الاتصال: ويمكنك أيضا معرفة الرصيد عن طريق الاتصال بالرقم 400 من هاتفك واختر معرفة الرصيد وتكون تكلفة الخدمة 20 قرش للمحاولة الواحدة يتصل العميل بها بالرقم.

معرفة مجانية: يمكن للعملاء معرفة الرصيد بشكل مجاني دون سداد أي رسوم عن طريق الاتصال بالرقم 5554، أو عن طريق إدخال الكود وهو #554# .

عن طريق التطبيق: يمكن معرفة رصيدك بكل سهولة عن طريق تنزيل تطبيق اورانج الإلكتروني علي هاتفك والتحكم في جميع المكالمات ومعرفة الرصيد بشكل مجاني دون أي تكلفة.

خدمة حسابي: يمكن لعملاء أورنج معرفة الرصيد المتبقي عن طريق خدمة حسابي في أورنج، حيث ينشئ العميل حساب علي الصفحة الرسمية لشركة أورنج باستخدام الرقم الخاص به، ويمكنه من خلال هذه الصفحة معرفة كافة التفاصيل وقائمة الرصيد المتبقي وطريقة الاشتراك في باقات الشركة وكذلك معرفة أحدث العروض التي تقدمها الشركة طوال الوقت بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

أكواد معرفة الرصيد من أورنج

وفرت شركة أورنج العديد من الأكواد الخاصة بمعرفة الرصيد وتحويله وسلفني شكرا وغيرها علي النحو التالي: