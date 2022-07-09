تقنية

طرق لحماية رسائل “واتس آب” الخاص بك

عبد الرحمن رضا

يحتاج الجميع إلى حماية الواتس آب الخاص بهم، لذلك سنعرض لكم بعض الخطوات من خلالها يمكنك تزويد الأمان للواتس أب الخاص بك، وهم أنواع أساسية في الإعدادات الخاصة بك.

الواتساب

أولاً : التحقق على خطوتين

تعد هذه الخطوة هي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، لتساعدك في التأمين القوي لحسابك وحمايتك من المتسللين.

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الخطوات : 

١– الانتقال إلى الإعدادات 

٢– الضغط على كلمة حساب 

٣– تقوم بفتح التحقق من خطوتين 

٤– تقوم بالتبديل إلى تشغيل

التحقق بخطوتين
التحقق بخطوتين
حماية واتس آب الخاص بك
التحقق بخطوتين

ثانياً : قفل واتساب

يمكنك قفل واتس أب على جهاز الآيفون وفتحه بواسطة بصمة الإصبع الخاصة بك أنت فقط وذلك عن طريق

١– فتح الإعدادات 

٢– الضغط على كلمة حساب

٣– تقوم بفتح الخصوصية

٤– تقوم بالضغط على قفل الحساب

٥– تقوم بالتبديل إلى تشغيل

٦– تقوم بتحديد المدة الزمنية لفتح الواتس آب بعدها


عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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