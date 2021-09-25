طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب للأيفون وهواتف الأندرويد…cut a big video

لديك مقاطع فيديو طويلة وترغب في مشاركتها على حالة واتساب ويقف أمامك الوقت المحدد للحاله،إذاً ل إضافة فيديو طويل لحالة واتساب هذا بالأمر السهل وهناك أكثر من طريقة كي تقوم بتقطيع الفيديو الطويل إلى مقاطع متساوية وتستطيع مشاركتها كما ترغب.

من المعروف أن حالات الواتساب لا تزيد عن 30 ثانية للحالة وعلى الرغم من التطور المتلاحق للتطبيق إلا أن تقطيع الحالة بواسطة الوتساب أمر غير مجدي فهناك دائماً خلل إما بتأخر الصوت عن الصورة وإما فروق في التوقيت وهو ما يجعل من مشاهدة الفيديو شيئ ممل.

طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب

هناك طريقة أولى وهي عن طريق الهاتف ومن خلال محرر الفيديو المتواجد بجميع الأجهزة الأندرويد أو الأي فون يمكنك تقطيع الفيديو إلى أجزاء أو اقتصاص جزء محدد من الفيديو وإرساله إلى حالتك وهي طريقة شائعة بين الكثيرين ولكنها تحتاج إلى وقت و ظبط للوقت وهي طريقة لا تناسب الجميع ممن يرغبون في التقطيع السريع والرفع.

الطريقة الثانية ل cut a big video

في هذه الطريقة نستعين بأحد التطبيقات من جوجل بلاي والتي يمكن تحميلها على الهواتف التي تعمل بنظام ios وهو تطبيق يدعى video cutter for whatsapp ، لاستخدام التطبيق قم بتحميله واتبع الخطوات التالي شرحها بالصور.

1_ الضغط على الأيكونة الخاصة بالتطبيق بعد التحميل لتجد الصفحة المتواجدة في الأسفل.

2_ نضغط على tap to open a video ستنتقل إلى جاليري الصور والفيديوهات قم باختيار الفيديو الذي ترغب في تقطيعة.

3_ نقوم بالضغط على press to cut video وعلى الفور سيبدأ التطبيق في تقطيع الحالة إلى مقاطع متساوية كل قطعة 15 ثانية.

بعد انتهاء التقطيع والذي لا يستغرق سوى ثواني معدودة قم بمشاركة الفيديو على الحالة وسيقوم التطبيق برفع الفيديو مقطع بسرعة فائقة.

هناك الطريقة الأخيرة والتي ذكرتها في بداية المقال وهي التقطيع من خلال الحالة فهي تخيرك في عرض إما الثواني ال 30 الأولى من الفيديو ويمكنك بالتمرير اقتطاع الجزء المناسب ولكن يعيبه عدم الدقة واختلال الصوت مع الصورة.