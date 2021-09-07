مقاومة للماء والغبار.. طرح سماعات JBL Flip 6 بسعر رخيص ومواصفات رائعة

أعلنت رسمياً منذ قليل شركة JBL الأمريكية عن سماعات JBL Flip 6 الجديدة المكبرة للصوت، حيث جاءت تلك السماعة الجديدة بعدد من التقنيات الحديثة والتي تعمل على تحسين الجودة للصوت وتنقيته بشكل رائع، كما انها تعمل بتقنية البلوتوث، وذلك في ظل منافسة قوية بين العديد من الشركات من أجل انتاج سماعات متطورة تتناسب مع التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه.

مواصفات سماعات JBL Flip 6

وأوضح موقع India Today فإن سماعات JBL Flip 6 الجديدة تحتوي على تقنية Bluetooth 5.1، كما أشار أن تلك السماعات تتمتع بأنها مقومة للمياه والغبار IPX7، أما بالنسبة لعمر البطارية فإنها تستمر لمدة 12 ساعة تقريباً، كما تتميز بأنها تتفوق على سبقتها من سماعات Flip 5 بمثانة أكبر من السابقة مع وجود جودة للصوت بشكل كبير ومقاومة لجزئيات الرمال والغبار.

تحتوي سماعات شركة JBL الأمريكية الجديدة على نظام مكبر للصوت منفصل، وذلك من أجل الحصول على ترددات عالية بشكل أفضل، كما أنها توفر للمستخدمين مشعات مزدوجة ومكونات مدمجة، وأنها موفرة للطاقة مما يجعل البطارية تستغرق وقت أطول يصل إلى 12 ساعة، كما أنها تتميز بتصميم محدث بالشعار بشكل يكون فيه البروز أكثر عبر الجسم بدلاً من الجوانب.

سعر السماعات

يوجد من السماعات الجديدة للشركة الأمريكة تسعة ألوان، وعلى العميل أن يختار اللون المناسب له من بينها، بما في ذلك النمط الخاص بالتمويه والمطلق عليه “Squad”، حيث تم طرح تلك السماعات في السوق بسعر 129 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 2000 جنيه وهو سعر مناسب للغاية مقارنةً بمواصفاتها.