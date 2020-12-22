ضبط” تردد قنوات الأفلام الأجنبية movies “كاملة” على نايل سات

بواسطة زكريا منير

هل تبحث عن تردد قنوات الافلام الأجنبية على النايل سات، كل ما في الأمر انا قمنا بتجميعة للقنوات الأفلام الجديدة، التي يمكنك ضبطها في جهاز الرسيفر الخاص بك، من خلال ادخال التردد التابع لكل قناة بشكل صحيح في اعدادات جهازك، وعبر القنوات الجديدة 2021 يتم تنظيم جداول للافلام طوال ساعات اليوم. للتمتع بمحتوى الفيلم الاجنبي المترجم باحدث الحلقات واعادتها والاصدارات الجديدة.

ضبط" تردد قنوات الأفلام الأجنبية movies "كاملة" على نايل سات 1 22/12/2020 - 3:03 م

قنوات افلام اجنبي مترجمة

يمكنك اكتشاف احدث قنوات الافلام المجانية، لاستقبالها بدقة sd القياسية او بتقنية hd عالية الجودة. مع بث مفتوح بدون تشفير، على مدار 24 ساعة، تشمل القائمة كما التالي( بوكس موفيز، Dubai One HD، أوبرت موفيز، قناة هلا لندن، قناة نجوم هوليود الزرقاء، ام بي سي 4، ميكس هوليود، SCARE TV سكار تي في)، مع قنوات الافلام الجديدة تلك يمكنك مشاهدة مفضلات الأفلام في كاتلوج منوع لا حصر له يشتمل على اقوى الافلام وافضلها لتحصل على تجربة رائعة في مشاهدة محتوى الافلام الاجنبية التي تقدم مترجمة عبر شاشات التلفزيون.

يمكنكم ضبط تردد قنوات الافلام المترجمة على نايل سات عن طريق ادخال الترددات بشكل صحيح في اعدادات جهاز الاستقبال لديكم، لاستقبال القنوات باقوى إشارة والتمتع ببث مفتوح للافلام طوال اليوم، بدون إنقطاع، حيث ان باقات القنوات هذه تضم خريطة من افضل الافلام الصادرة حديثاً التي تكون مناسبو للكبار والصغار

تردد قنوات جديدة تعرض الأفلام الأجنبية 2021

إسم القناة التردد الإستقطاب القمر الصناعي معدل الترميز
ORPIT MOVIES أوبرت موفيز 11411 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500
NJOOM HOLLYWOOD نجوم هوليود 12563 عامودي v نايل سات 7 غرب 27500
SCARE TV سكار تي في 10873 عامودي v نايل سات 7 غرب 27500
MBC 2 إم بي سي 2 11470- 11939 عامودي v نايل سات 7 غرب 27500
Dubai One HD دبي وان 12418 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500
إم بي سي 4 11559- 11471 عامودي V نايل سات 7 غرب 27500
Box Movies بوكس موفيز 12562 أفقي h نايل سات 7 غرب 27500
قناة هلا لندن 11315 عامودي v نايل سات 7 غرب 27500
mix hollywood ميكس هوليود 11488 H أفقي h نايل سات 7 غرب 27500
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زكريا منير

زكريا منير أبلغ من العمر 29 عاما كاتب في نجوم مصرية ومدون على شبكة الأنترنت اطمح لانشاء محتوى اخباري متنوع يقدم الخدمة النفعية لكل العرب

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