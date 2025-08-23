“ضبط” تردد قناة MBC ACTION HD على نايل سات وعربسات الناقلة للدوري الألماني

نقدم لكم الآن تردد MBC ACTION الناقلة للدوري الالماني لكرة القدم، حيث أعلنت مجموعة قنوات MBC عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نقلها للدوري الألماني لكرة القدم مجاناً على قنواتها المفتوحة على نايل سات وعرب سات بشكل أسبوعي، وبدأت باقة القنوات بعرض لقاء الافتتاح بين بايرن ميونخ ولايبزيج على القناة الأم، لكن ستكون أغلبية المواجهات منقولة على أم بي سي أكشن وعبر تطبيق شاهد التابع لها، وتعد تلك الشراكة الأولى من نوعها بين البوندزليغا والقناة السعودية، التي تنقل أول دوري أوروبي على شاشتها.

تبث قناة ام بي سي أكشن على القمرين المصري نايل سات بالإضافة إلي عربسات، وتبث القناة بشكل مجاني مفتوح، ويمكن استقبالها عبر الترددات التالية.

أسم القناة القمر الاصطناعي التردد mbc مصر نايل سات 11470 – V رأسي- 27500 mbc مصر عربسات 12284 – V رأسي – 27500

الدوري الألماني يعرض مجاناً

يعد الدوري الألماني أحد الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية، وبه العديد من الفرق العريقة والنجوم المميزة، وعلى مدار العشرون عاماً الماضية، تنقل الدوري الألماني بين القنوات المفتوحة والقنوات المشفرة، وشهدت السنوات الأخيرة عرض الدوري الألماني بشكل مشفر عبر قنوات bein sports، لكن عاد من جديد للعرض مجاناً للجمهور العربي من خلال باقة قنوان mbc السعودية.

MBC ACTION قناة الشباب

تقدم قناة MBC ACTION محتوى ترفيهي مميز خاصة لفئة للشباب، حيث تقدم القناة العديد من المحتويات سواء من أفلام الحركة أو مسلسلات يغلب عليها الأكشن، بالإضافة لفقرات كوميدية تبدو عنيفة نوعاً ما، كما تشتهر القناة بالبرنامج الكروي السعودي “أكشن يا دوري” تقديم وليد الفراج.

وسيتم تخصيص جزء كبير من وقت القناة للدوري الألماني لكرة القدم، حيث أن نقل مباريات كرة القدم ليس بجديد على القناة، حيث نقلت عديد المباريات في بطولة كأس العالم للأندية قبل أشهر قليلة، ومن المتوقع أن يكون هناك ستوديو تحليلي لمباريات البطولة الألمانية.