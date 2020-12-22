“ضبط” تردد قناة ليبيا الرياضية 1 و2 على نايل سات 2021

قناة ليبيا الرياضة واحدة من القنوات المهمة لتميز طريقة تقديم المحتوى الرياضي وإمتلاك سلسلة حقوق للدوريات الكبرى العالمية كالدوري الاسباني ولدوري الايطالي الممتاز، ترتفع شعبية القناة يوماً بعد يوم فهي من القنوات الرياضية الاسرع انتشارا لمزايا الحقوق الحصرية لافضل دوريات كرة القدم بالمقام الأول، وهي قناة مجانية، تبث بدون تشفير، على عرب سات ونايل سات. تنبثق قناتين عن الشبكة هي libya Sport 2، libya Sport TV، وتعملان في بث مفتوح على مدار 24 ساعة. ويمكن ضبط التردد الخاص بالقنوات الرياضية في اعدادت جهاز الاستقبال بكل سهولة وضمان عدم إنقطاع البث.

قنوات ليبيا الرياضية

كما تتضمن القناة باقات من البرامج على راس تلك( الكورة والناس- 90 دقيقة) وتنقل البطولات الليبية المحلية كدوري كرة القدم ودوري كرة السلة ودوري اليد والطائرة، كما احتلت مراكز متقدمة بسبب نقل الدوري الايطالي الممتاز ودوريات عالمية لكرة القدم، بدون الحاجة للتعاقد معها ودفع اشتراكات شهرية. مما يجعلها كبديل عن بعض القنوات الرياضية المشفرة التي تذيع نفس الحقوق.

ماهي قناة ليبيا الرياضية

في العام 2004 تم اطلاق قنوات ليبيا الرياضية لاول مرة كبداية للبث، ضمن قنوات شبكة راديو وتلفزيون ليبيا، وتقدم اخبار الرياضة الليبية بمختلف الالعاب الداخلية، والنقاشات الكروية والتحليلات قبل وبعد المباريات، وتغطية للاحداث الرياضية والنشاطات ذات الصلة، ويمكن العثور على قناة ليبيا الرياضية عند التردد 11766 أفقي، تصحيح الخطأ 5/6، ترميز 27500.

تردد قناة ليبيا الرياضية على عرب سات

قناة ليبيا الرياضية – libya Sport TV القمر الصناعي: عرب سات، التردد 11721 عامودي V، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: hd

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات 2021 الجديد