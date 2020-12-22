“ضبط” تردد قناة ليبيا الرياضية 1 و2 على نايل سات 2021

بواسطة زكريا منير

قناة ليبيا الرياضة واحدة من القنوات المهمة لتميز طريقة تقديم المحتوى الرياضي وإمتلاك سلسلة حقوق للدوريات الكبرى العالمية كالدوري الاسباني ولدوري الايطالي الممتاز، ترتفع شعبية القناة يوماً بعد يوم فهي من القنوات الرياضية الاسرع انتشارا لمزايا الحقوق الحصرية لافضل دوريات كرة القدم بالمقام الأول، وهي قناة مجانية، تبث بدون تشفير، على عرب سات ونايل سات. تنبثق قناتين عن الشبكة هي libya Sport 2، libya Sport TV، وتعملان في بث مفتوح على مدار 24 ساعة. ويمكن ضبط التردد الخاص بالقنوات الرياضية في اعدادت جهاز الاستقبال بكل سهولة وضمان عدم إنقطاع البث.

"ضبط" تردد قناة ليبيا الرياضية 1 و2 على نايل سات 2021 1 22/12/2020 - 11:56 م
المحتويات إخفاء
1. قنوات ليبيا الرياضية
2. ماهي قناة ليبيا الرياضية
3. تردد قناة ليبيا الرياضية على عرب سات
4. تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات 2021 الجديد

قنوات ليبيا الرياضية

كما تتضمن القناة باقات من البرامج على راس تلك( الكورة والناس- 90 دقيقة) وتنقل البطولات الليبية المحلية كدوري كرة القدم ودوري كرة السلة ودوري اليد والطائرة، كما احتلت مراكز متقدمة بسبب نقل الدوري الايطالي الممتاز ودوريات عالمية لكرة القدم، بدون الحاجة للتعاقد معها ودفع اشتراكات شهرية. مما يجعلها كبديل عن بعض القنوات الرياضية المشفرة التي تذيع نفس الحقوق.

ماهي قناة ليبيا الرياضية

في العام 2004 تم اطلاق قنوات ليبيا الرياضية لاول مرة كبداية للبث، ضمن قنوات شبكة راديو وتلفزيون ليبيا، وتقدم اخبار الرياضة الليبية بمختلف الالعاب الداخلية، والنقاشات الكروية والتحليلات قبل وبعد المباريات، وتغطية للاحداث الرياضية والنشاطات ذات الصلة، ويمكن العثور على قناة ليبيا الرياضية عند التردد 11766 أفقي، تصحيح الخطأ 5/6، ترميز 27500.

تردد قناة ليبيا الرياضية على عرب سات

                                        قناة ليبيا الرياضية – libya Sport TV
القمر الصناعي: عرب سات، التردد 11721 عامودي V، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: hd

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات 2021 الجديد

  • القمر الصناعي (شرق Eutelsat 21B (21.5°
  • التردد 11668 عامودي v
  • معدل الترميز 1667
  • معامل تصحيح الخطأ: 8/9
  • إسم القناة على الرسفير libya Sport TV HD
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زكريا منير

زكريا منير أبلغ من العمر 29 عاما كاتب في نجوم مصرية ومدون على شبكة الأنترنت اطمح لانشاء محتوى اخباري متنوع يقدم الخدمة النفعية لكل العرب

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