ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات وتردد قناة طيور بيبي

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في كافة أنحاء الوطن العربي في استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، حيث أن تلك القناة تقدم محتوى رائع جدا للأطفال الصغار في كافة الأعمار وذلك من خلال عرض مجموعة من الأناشيد التي تساعد على بث القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، كما يتم تقديم مجموعة من أفضل البرامج الترفيهية التي تعلم الطفل وتكسبه الكثير من المهارات في فترة قصيرة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وذلك عن طريق إدخال بيانات التردد التي سوف نقدمها لكم الآن من أجل استقبال تلك القناة على الفور والاستمتاع بمتابعة كافة الأغاني والبرامج التي يعشقها الاطفال من كافة الدول العربية، وإليكم بيانات التردد ..

تردد القناة: 11393

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ..

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة طيور بيبي 2022

يعتبر تردد قناة طيور بيبي 2022 أيضا من أهم الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية، وذلك لأنها تستهدف الأطفال الصغار من عمر عام وحتى 5 أعوام وتهدف إلى تعليمهم أشياء جديدة مثل أسماء الفواكه والخضروات والأرقام والحروف العربية والإنجليزية والكثير من الأشياء الأخرى، وكل ذلك يأتي في صورة أغاني بها صور كرتونية تجذب انتباه الطفل وتجعله لا يمل منها أبدا وفي نفس الوقت يتعرف على الكثير من المعلومات المفيدة، وإليكم بيانات التردد..