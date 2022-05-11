ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات وتردد قناة طيور بيبي
يرغب الكثير من الآباء والأمهات في كافة أنحاء الوطن العربي في استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات، حيث أن تلك القناة تقدم محتوى رائع جدا للأطفال الصغار في كافة الأعمار وذلك من خلال عرض مجموعة من الأناشيد التي تساعد على بث القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، كما يتم تقديم مجموعة من أفضل البرامج الترفيهية التي تعلم الطفل وتكسبه الكثير من المهارات في فترة قصيرة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات
يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات وذلك عن طريق إدخال بيانات التردد التي سوف نقدمها لكم الآن من أجل استقبال تلك القناة على الفور والاستمتاع بمتابعة كافة الأغاني والبرامج التي يعشقها الاطفال من كافة الدول العربية، وإليكم بيانات التردد ..
- تردد القناة: 11393
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على عرب سات
يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ..
- تردد القناة: 11310
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
- الاستقطاب: أفقي
تردد قناة طيور بيبي 2022
يعتبر تردد قناة طيور بيبي 2022 أيضا من أهم الترددات التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية، وذلك لأنها تستهدف الأطفال الصغار من عمر عام وحتى 5 أعوام وتهدف إلى تعليمهم أشياء جديدة مثل أسماء الفواكه والخضروات والأرقام والحروف العربية والإنجليزية والكثير من الأشياء الأخرى، وكل ذلك يأتي في صورة أغاني بها صور كرتونية تجذب انتباه الطفل وتجعله لا يمل منها أبدا وفي نفس الوقت يتعرف على الكثير من المعلومات المفيدة، وإليكم بيانات التردد..
- تردد القناة: 11258
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- استقطاب: أفقي