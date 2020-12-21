ضبط” تردد قناة حنبعل Hannibal tv على هوت بيرد ونايل سات 2021

تردد قناة حنبعل هي قناة تونسية خاصة ذات تنوع في منظومة البرامج الاذاعية، ترتبط بمحتوى البرامج السياسية والاخبارية والثقافية والاجتماعية والفن والترفيه، تم اطلاق القناة في 2005 من قبل رجل الاعمال التونسي العربي نصرة، لذلك هي من القنوات التونسية الشهيرة التي تنال على اعجاب المشاهدين في بلاد المغرب العربي، ويستمد اسمها من القائد العسكري القرطاجي المعروف ب “حنبعل”.

قناة حنبعل

تمتاز القناة بتعدد محتواها المتجدد وتحرص ان تكون قناة هادفة ونافذة للاخبار والمعلومات، وإلى جانب ذلك، توفر القناة التغطيات الخاصة والنقل الدائم لاخبار تونس مشتملة على برامج حوارية ورياضية ودينية وفنية، مع مزايا ترفيه اكثر جذباً من خلال تخصيص جداول المسلسلات التركية المدبلجة والاجنبية الاخرى- كالكورية, مع كل ذلك، فإن قناة جنبعل تي في من القنوات التي يتم تتصدر عمليات البحث عن ترددها الجديد في محرك البحث جوجل.

ترتبط القناة بتقديم محتوى التقارير المصورة والوثائقيات والصحافة والتغطيات التونسية كمتابعة للانتخابات البرلمانية والرئاسية،من بين برامجها دائرة الضوء، أخبار حنبعل، مع سماح مفتاح.

ويكثر مشاهدة قناة حنبعل في الفترة الحالية لاقتناص فرصة متابعة سلسلة الدراما التركية التي بدأ بثها ضمن خطة البث وهي مسلسلات وادي الذئاب الجزء 9، الطبيب المعجزة، العهد، الحب مش لعبة.

تردد قناة حنبعل تي في