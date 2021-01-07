ضبط رموز تردد قناة ام بي سي mbc 5 الجديد لعام 2021

يبحث الكثيرين عن تردد قناة ام بي سي 5 القناة الجديدة الترفيهية التابعة ل mbc group العملاقة، ويمكن العثور على قناة mbc 5 الجديدة على نايل سات 7.3°W والقمر السعودي عرب سات، لاستقبالها في بلاد المغرب العربي وشمال وغرب افريقيا. بمجرد ضبط التردد سيمكنك الحصول على بث مباشر على الاقمار الصناعية السابقة، بدون تشفير، في بث يستمر طوال اليوم. وتنتمي القناة الجديدة الى مجموعة ام بي سي الاعلامية وكقناة ترفيهية بإمتياز توفر باقة من البرامج المنوعة في الفن والكوميديا والمسابقات، مع مزيد من كاتلوج المسلسلات والافلام بالنكهية المغربية والعربية.

مميزات قناة mbc 5

تخلق قناة ام بي سي 5 بث مميز استناداً الى البرامج المختلفة في شكلها المبتكر فهي تنتج برامجها الخاصة بعيداً عن قنوات نفس المجموعة التلفزية، واضافت تعديلات في عناوين البرامج والتحسين من جودتها لتشتمل على حزمة من البرامج المتميزة من الحوارات وبرامج الفن والموسيقى، مستهدف اهم المجالات التي يمكن تلقى اهتماماً كبيراً لكونها تمتلك برامج جيدة منها ساعة سعيدة، جلسات مع اعتاب نجاتو، الدار داركم، وغيرها من اصناف البرامج المتنوعة الممزوجة بالترفيه والكوميديا، مما يجعل موقفها الاعلامي اكثر جذباً وتعطي انطباعات للتطوير دائماً، وهو ما يجعل إمتلاك قناة mbc 5 امراً ضروريا. تتوفر القناة بدقة sd القياسية الى جودة نظام البث hd عالية الجودة. في بث مباشر على عرب سات ونايل سات.

ماهي قناة ام بي سي 5

تميل القناة mbc5 الجديدة لتكون احدى الشاشات الافضل للعائلة من خلال دمج مميز لمحتوى البرامج في اشكالها الجديدة التي تضم برامج اجتماعية وفنية وترفيهية وكوميدية، مواكبة القناة الانفتاح الاعلامي والتطور التكنولجي وهو ماترجمته بتقديم محتوى نوعي يلامس كذ الاذواق والفئات العمرية المختلفة،وأنطلقت القناة التابعة ل mbc group في 21 ديسمبر 2019 لتأتي بقناة تلفزيونية مشرقة تحمل معها المحتوى النوعي الغير مألوف بما في ذلك عروض الموسيقى والكوميديا والبرامج الحوارية الفنية والمسابقات،

mbc5

التنوع والابتكار في طرح البرامج المبتكرة اساس ازدهار القناة ونمو القاعدة الشعبية. تقول قناة إم بي سي لدينا خطة طموحة بالنمو في انتاج البرامج وخلق منافسة بين القنوات المحلية المغربية برغبة قوية. تضم mbc ام بي سي 5 منذ اول بث في 2019 مجموعة برامج مثل خالد وأحبابه، ساعة سعيدة، جلسات مع نجاة أعتابو( تحاور الفنانين المغاربة)، الدار داركم. تعكس الجذب المتزايد لتكون قناة ام بي سي 5 مقبولة تتناسب مع كل الميول والاذواق عبر تنظيم جداول بث للبرامج ذات الافكار الجديدة والمرحة ابرزها برنامج the voice وهو برنامج شهير لاكتشاف المواهب الغنائية للمشاركين، وقد بث على القنوات الشقيقة سابقاً.

تردد قناة ام بي سي 5 الجديد 2021