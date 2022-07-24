صور ومواصفات هاتف Nubia Z40S Pro الخارق من شركة نوبيا الصينية

أعلنت شركة نوبيا Nubia الصينية رسميا خلال الأيام الأخيرة عن إطلاق النسخة العالمية الجديدة والخاصة بهاتفها الجديد Nubia Z40S Pro، وعن الهاتف الذي يأتي بالكثير من المواصفات التي يتوقع الكثير بأن يتفوق بفارق كبير عن باقي الهواتف من نفس الفئة، والتي أشارت إلى أن الهاتف جاء مزود بدعم أقوى معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والذي جاء فرصة كبيرة لكافة عشاق التصوير الفوتوغرافي، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال أهم مواصفات هاتف نوبيا الجديد.

إطلاق هاتف Nubia Z40S Pro الجديد

وبناء على ما أعلنه موقع “gsmarena” التقني، رسميا فمن المقرر أن يتم إطلاق هاتف نوبيا الجديد والذي يحمل اسم Nubia Z40S Pro، من خلال مجموعة هامة من المواصفات القياسية، والتي جاءت أهمها تتمثل في تصحيح الشاشة التي جاءت منحنية وتم تصنيعها من نوع AMOLED، وقد جاء قياس الشاشة على نحو 6.67 بوصة، من خلال جودة عرض عالية FHD+، ومن المقرر أن تبلغ دقة الشاشة على نحو 1080 × 2400 بكسل، والتي جاءت تدعم بذلك معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

صور هاتف Nubia Z40S Pro

أهم مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro الجديد

ومن أهم المواصفات التي تضمنها هاتف نوبيا الجديد وأهم المميزات التي تضمنها ما يلي.