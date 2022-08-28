صور مسربة تكشف عن تغييرات ثورية في آيفون 14

شهدت الفترة الأخير عدة تسريبات بشأن “آيفون 14” الهاتف الجديد من شركة “أبل”، حيث ركزت بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

ووفقا لمجلة “فوربس” الأميركية فإن التسريبات الأخيرة أشارت إلى أن شركة “أبل” تقوم بتغير جذري في شكل “آيفون 14” بعدما كانت تقتصر حتى وقت قريب على “مخططات مسربة” و”تصورات فنية”.

وأوضحت المجلة أن التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف “آيفون 14 برو” لا يحتوي على “نوتش”، وهو نتوء يوجد في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة. وهي المرة الأولى التي يخلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.

ويتوقع أن تكون شركة “أبل” قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة قادتها إلى هذا التصميم، الذي وصفته مجلة فوربس بـ”المثير للدهشة”.

وفي سبتمبر المقبل من المتوقع أن تكشف “أبل” عن سلسلة اصدارات هواتفها الجديدة “آيفون 14” وعدد من الأجهزة الأخرى خلال مؤتمرها السنوي.

وجاءت التسريبات الجديدة من مغرد صيني على “تويتر” يحمل اسم (DuanRui)، وبحسب “فوربس” التي أشارت أن هذا الحساب يملك سجلا حافلا في مجال التسريبات التقنية.

ونشر هذا المغرد صورا حصرية لشاشة “آيفون 14 برو”، و”آيفون 14 برو ماكس”، تظهر الكاميرا الأمامية داخل الشاشة، ولا تحتوى على الشاشة على ” النوتش” في الأعلى.