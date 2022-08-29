صنع في مصر إطلاق أول هاتف محلي الصنع لشركة فيفو Vivo Y21A

أعلنت شركة فيفو الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق أول نسخة من هواتفها الجديدة بمصر في مصنعها الجديد بمدينة العاشر من رمضان، وتم إطلاق أول نسخة هاتف فيفو واي 21 اي، ويأتي الهاتف بسعر اقتصادي، ويأتي بمعالج قوي من نوع ميدياتك Helio P22 ثماني النواة، وبنظام تشغيل Android 11، وفي السطور القادمة سنتعرف على مواصفات وسعر الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Vivo Y21A

كشفت شركة فيفو عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 164.3×76.1×8 مم، ووزن 182 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة فيفو Funtouch 11.1. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Helio P22 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانو، ويأتي الهاتف مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.51 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق Face Unlock.

• يدعم تركيب كارت ميموري.

كاميرا هاتف Vivo Y21A

كشفت شركة فيفو عن كاميرا الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي: – تأتي الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

سعر هاتف Vivo Y21A

كشفت شركة فيفو عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق، للنسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، بسعر 4400 جنيه مصري.