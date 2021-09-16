صراع العمالقة.. سامسونج تقصف جبهة آبل وتسخر منها بسبب إصدارات آيفون 13 فماذا حدث
قامت شركة سامسونج عملاق الهواتف الكورية بقصف جبهة شركة آبل الأمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة أول أمس بالإعلان عن إصدراتها الجديدة والأربعة من هواتف آيفون والتي تمثلت في :
iPhone 13.
iPhone 13 mini.
iPhone 13 pro.
iPhone 13 pro max.
سامسونج تقصف جبهة آبل وتسخر منها بسبب آيفون 13
ويبدو أن سخرية سامسونج من آبل نتيجة أنها لم تقدم أي جديد في هواتف آيفون 13 التي أعلنت إصدارها رسمياً، وهذا هو رأي الكثير، بل إن هناك استطلاع رأي حديث يؤكد عدم وجود أي اهتمام بمنتجات آبل هذا العام، بل إن المستخدمين يفضلون الأندرويد عن الآيفون.
Anyone else feeling deja vu? Just us?
— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021
وخلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسامسونج، جاء فيها بصيغة التهكم والسخرية وقصف الجبهة، هل نحن فقط من يشعر بأنه رأى هذا سابقاً، أم هناك أحد له رأي آخر”، وجاءت التدوينة تزامناً مع الكشف عن سلسلة هواتف آيفون 13.
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وقام العديد من المغردين بتأييد رأي عملاق الهواتف الكورية سامسونج، وأكد البعض أن المستخدم حينما يشتري هاتف آيفون الآن فإنه يشتري الإسم فقط، لأن الإسم فقط هو الجديد.
When you buy a new iPhone your buying a name change.
— Inpralz (@inpralz) September 14, 2021