كشفت شركة نوكيا عن أحدث هواتفها للعام الحالي ” Nokia Swan Plus 2023″، ويقدم الهاتف معالج جبار لمحبي الألعاب، ويأتي الهاتف بتشكيلة رائعة من الألوان الشبابية والجذابة منها الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، ويأتي الهاتف حاملاً مواصفات خرافية ومزايا رائعة، ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس، فنلق نظرة على مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Nokia Swan Plus

الشاشة:

حجم الشاشة 6.5 بوصة نوع الشاشة Super AMOLED طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

المعالج:

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الرامات 8 / 10 / 12 جيجا رام الذاكرة الداخلية 256 / 512 جيجا بايت

الكاميرات:

كاميرا خلفية ثلاثية ” الأولى” تعمل بدقة 144 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية ثنائية تعمل بدقة 48 + 16 ميجا بكسل

البطارية:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 7100 ملي أمبير.

السعر المتوقع للهاتف وفقاً للتسريبات:

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 700 دولار أمريكي سعر الهاتف في مصر 21,630 جنيهاً مصرياً سعر الهاتف في السعودية 2,625 ريالاً سعودياً

وهكذا نكون أوضحنا جميع مواصفات الهاتف وسعره المتوقع، أخبرونا:

ما رأيكم في مواصفات الهاتف؟

قد يعجبك أيضاً:

صاروخ جديد من نوكيا.. “Nokia Swan Plus 2023” بمواصفات “منافسة” وكاميرات “ممتازة”

نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها المرتقبة Nokia Magic Max ببطارية “عملاقة” وإمكانيات “رائعة”

نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية “عملاقة” وكاميرات “مذهلة”