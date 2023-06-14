تقنية

صاروخ جديد من نوكيا.. “Nokia Swan Plus 2023” بمواصفات “منافسة” وكاميرات “ممتازة”

سحر محمد الديب

كشفت شركة نوكيا عن أحدث هواتفها للعام الحالي ” Nokia Swan Plus 2023″، ويقدم الهاتف معالج جبار لمحبي الألعاب، ويأتي الهاتف بتشكيلة رائعة من الألوان الشبابية والجذابة منها الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، ويأتي الهاتف حاملاً مواصفات خرافية ومزايا رائعة، ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس، فنلق نظرة على مواصفات الهاتف.

صاروخ جديد من نوكيا.. "Nokia Swan Plus 2023" بمواصفات "منافسة" وكاميرات "ممتازة"

مواصفات هاتف  Nokia Swan Plus

الشاشة:

حجم الشاشة 6.5 بوصة
نوع الشاشة Super AMOLED
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

- صورة 1 - Nokia Swan Plus | صاروخ جديد من نوكيا.. "Nokia Swan Plus 2023" بمواصفات "منافسة" وكاميرات "ممتازة" | مواصفات هاتف  Nokia Swan Plus

المعالج:

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
الرامات  8 / 10 / 12 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 256 / 512 جيجا بايت

- صورة 2 - Nokia Swan Plus | صاروخ جديد من نوكيا.. "Nokia Swan Plus 2023" بمواصفات "منافسة" وكاميرات "ممتازة" | مواصفات هاتف  Nokia Swan Plus

- صورة 3 - Nokia Swan Plus | صاروخ جديد من نوكيا.. "Nokia Swan Plus 2023" بمواصفات "منافسة" وكاميرات "ممتازة" | مواصفات هاتف  Nokia Swan Plus

الكاميرات:

كاميرا خلفية ثلاثية ” الأولى” تعمل بدقة 144 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية ثنائية تعمل بدقة  48 + 16 ميجا بكسل

البطارية:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 7100 ملي أمبير.

السعر المتوقع للهاتف وفقاً للتسريبات:

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 700 دولار أمريكي
سعر الهاتف في مصر  21,630 جنيهاً مصرياً
سعر الهاتف في السعودية  2,625 ريالاً سعودياً

وهكذا نكون أوضحنا جميع مواصفات الهاتف وسعره المتوقع، أخبرونا:

ما رأيكم في مواصفات الهاتف؟

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    با النسبه لسعر الجوال غالي علا مواصفاته

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