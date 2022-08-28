صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

دائما ما تحرص شركة موتورولا الأمريكية على استعادة قوتها الأسطورية من جديد بإطلاق أحدث هواتفها الذكية، ولذلك كشفت شركة موتورولا عن أحدث هواتفها التي تخدم الفئة المتوسطة Motorola Moto S30 Pro، حيث يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ويأتي الهاتف بألوان شبابية عصرية وأنيقة الأسود والأزرق تناسب الشباب والفتيات، دعنا نوضح لحضراتكم أهم مواصفات الهاتف الرائعة ومزاياه الخرافية مقارنة بسعره الاقتصادي من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Motorola Moto S30 Pro

الشاشة:

الهاتف Motorola Moto S30 Pro نوع الشاشة P-OLED حجم الشاشة 6.55 بوصة دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل كثافة البيكسلات 402 بكسل معدل التحديث 144 هرتز

العتاد الداخلي:

الهاتف Motorola Moto S30 Pro نوع المعالج كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 المعالج الرسومي Adreno 660 الرامات 8 – 12 جيجابايت المساحة الداخلية 128 – 256 – 512 جيجابايت مدخل الذاكرة لا يدعم

الكاميرات:

يضم هاتف Motorola Moto S30 Pro المميز ثلاث كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنيات فائقة.

الكاميرا الأولى وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة تعمل بفتحة عدسة f/1.8 ، المخصصة للتثبيت البصري.

، المخصصة للتثبيت البصري. الكاميرا الثانية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة جدا تعمل بفتحة عدسة f/2.2 ، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة. الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4 ، المخصصة للتقريب البصري والعزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل، F/2.2 تعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية ممتازة تعمل بسعة 4400 مللي أمبير من نوع ليثيوم غير قابلة للإزالة، تدعم قوة الشحن السريع بقوة 68 واط.

سعر هاتف Motorola Moto S30 Pro

يأتي الهاتف بسعر ما يعادل 6500 جنيه مصري، وبالسعودية 1,280 ريال سعودي، وبالإمارات 1,250 درهم اماراتي، أي ما يعادل 370 دولار.



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