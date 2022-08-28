تقنية

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

سحر أحمد

دائما ما تحرص شركة موتورولا الأمريكية على استعادة قوتها الأسطورية من جديد بإطلاق أحدث هواتفها الذكية، ولذلك كشفت شركة موتورولا عن أحدث هواتفها التي تخدم الفئة المتوسطة Motorola Moto S30 Pro، حيث يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ويأتي الهاتف بألوان شبابية عصرية وأنيقة الأسود والأزرق تناسب الشباب والفتيات، دعنا نوضح لحضراتكم أهم مواصفات الهاتف الرائعة ومزاياه الخرافية مقارنة بسعره الاقتصادي من خلال هذا المقال.

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"

مواصفات هاتف Motorola Moto S30 Pro

الشاشة:

الهاتف Motorola Moto S30 Pro
نوع الشاشة P-OLED
حجم الشاشة 6.55 بوصة
دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل
كثافة البيكسلات 402 بكسل
معدل التحديث 144 هرتز
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

العتاد الداخلي:

الهاتف Motorola Moto S30 Pro
نوع المعالج كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888
المعالج الرسومي Adreno 660
الرامات 8 – 12 جيجابايت
المساحة الداخلية 128 – 256 – 512 جيجابايت
مدخل الذاكرة لا يدعم
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

الكاميرات:

يضم هاتف Motorola Moto S30 Pro المميز ثلاث كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنيات فائقة.

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”
  • الكاميرا الأولى وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة تعمل بفتحة عدسة f/1.8، المخصصة للتثبيت البصري.
  • الكاميرا الثانية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة جدا تعمل بفتحة عدسة f/2.2، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.
  • الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4، المخصصة للتقريب البصري والعزل.
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل، F/2.2 تعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية ممتازة تعمل بسعة 4400 مللي أمبير من نوع ليثيوم غير قابلة للإزالة، تدعم قوة الشحن السريع بقوة 68 واط.

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

سعر هاتف Motorola Moto S30 Pro

يأتي الهاتف بسعر ما يعادل 6500 جنيه مصري، وبالسعودية 1,280 ريال سعودي، وبالإمارات 1,250 درهم اماراتي، أي ما يعادل 370 دولار.

صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر "مغري"
صاروخ جديد من موتورولا Motorola Moto S30 Pro هاتف الفئة المتوسطة بسعر “مغري”

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    حطولنا الاسعار بالاورو او الدولار.

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    1. سحر أحمد يقول

      تم