شي إن تخضع لقواعد الحوكمة الجديدة بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة للأزياء، شي إن، تخضع لطبقة إضافية من قواعد الحوكمة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي للإنترنت الكبيرة جدًا، وفقًا لقانون الخدمات الرقمية.

تجاوزت الشركة متوسط 45 مليون مستخدم شهريًا في المنطقة، وهو الحد الأدنى المطلوب لتصنيف المنصات الكبيرة جدًا بموجب القانون الأوروبي، يعتبر هذا التصنيف هامًا، حيث يلزم Shein، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، بالامتثال لمعايير حوكمة الإنترنت بشكل أكبر، مما يتطلب منها اتخاذ إجراءات لتحديد وتخفيف المخاطر.

تشمل هذه المخاطر بيع السلع المزيفة أو غير المشروعة ونوعيات محتوى أخرى قد تؤثر على رفاهية المستهلكين، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون الخدمات الرقمية التزامات أخرى تتعلق بالنشر الإعلاني وتوفير الوصول للباحثين الخارجيين لبيانات المنصة.

Shein تنضم إلى قائمة منصات الإنترنت الكبيرة جدًا في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل أيضًا علي إكسبريس AliExpress التي تخضع للتحقيق، بالإضافة إلى أمازون و Booking.com و Zalando.

يزيد الالتزام بمعايير الحوكمة المتزايدة من المخاطر التنظيمية لشي إن، مع توقع تقديم تقرير تقييم المخاطر الأول للشركة في غضون أربعة أشهر، وعلى الرغم من أن العقوبات عند عدم الامتثال يمكن أن تصل إلى 6% من حجم الأعمال السنوي العالمي، فإن الحد الأقصى للغرامة المفروضة يتزايد مع تراكم الالتزامات.