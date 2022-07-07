شيطون فورت نايت فارس اللعبة الأول

مما لا ريب فيه أن سكنات فورت نايت هي من أهم عناصر القوة في لعبة فورت نايت والتي تجذب العديد من اللاعبين مثل شيطون فورت نايت، وأنت في في كامل حريتك لاختيار واستخدام السكن الذي ترغب فيه شرط أن يكون متوفرًا لديك، تستطيع الحصول عليه بإتمام بعض التحديات في اللعبة أو قد يكون معروضًا عليك وتود شراؤه من المتاجر المُتخصصة مثل متجر إيبك EPIC الرسمي، وكان من أهم هذه السكنات التي يبحث عنها جميع لاعبي فورت نايت ويبحثون عنها بلهفة هو سكن بلاك نايت أو شيطون صاحب التاريخ القديم والطويل باللعبة.

شيطون فورت نايت

من أفضل سكنات فورت نايت والأكثر شهرة بين لاعبي العرب وهو معروف بين سكنات فورت نايت باسم بلاك نايت، كما أنه معروف في الوطن العربي باسم شيطون فورت نايت، هذا السكن متاح بالمتاجر المُتخصصة واللعبة منذ عهد طويل ولا يعرفه سوى اللاعبون أصحاب التاريخ القديم باللعبة وإن كان بعض لاعبي فورت نايت المبتدئين على دراية كاملة به بل ويمتلكون في حساباتهم باللعبة وذلك من خلال قيامهم بشرائه من المتاجر، أو حصلوا عليه من خلال حسابات أخرى قديمة، أهمية سكن شيطون تظهر في تقييمه من 21 ألف صوت ولكن بمعدل 3.9 وهذا جعله محتلاً المركز الثالث وإن اختلفت الآراء حول تصنيفه.

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خلفيات شيطون فورت نايت

تُعد خلفيات فورت نايت شيطون هي من ضمن الصور التي يبحث عنها الكثير من عشاق لعبة فورت نايت، وبرغم من قدم هذا الزي حيث كانت بداياته بالموسم الثاني، ولكي تتمكن من الحصول عليه لا بد من الوصول إلى المستوى 70، كما يمكنك الحصول عليه أيضًا من أفضل وأشهر متاجر بيع حسابات فورت نايت النادرة والعشوائية بأقل الأثمان.

أفضل شخصيات فورت نايت

نظرًا لأهمية شخصية شيطون فورت نايت، رأينا أنه من المهم استعراض بعض أهم وأفضل شخصيات فورت نايت والتي من أهمها:-

أولاً: ميداس ريزيدنس

الرجل الذهبي والذي تم إضافته بالفصل الثاني واحتل المرتبة الأولى في أشهر شخصيات فورت نايت شيطون حتى وقتنا هذا بحصوله على 10 الآف مع 700 صوت وبنسبة 4.1 من أصل 5.

هذه الشخصية أصبحت محورية في اللعبة لعل السبب هو انتمائها إلى الأسطورة اليونانية لأحد الملوك والذي إعتادوا تحويل كل ما يلمسوه إلى الذهب.

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ثانيًا: جون ويك

واحد من أفضل شخصيات شيطون فورت نايت، وعلى الرغم من ظهوره في اللعبة منذ فترة طويلة إلا أن جون ويك لا يحظى بجماهيرية عريضة بين محبي اللعبة.

تُعد هذه الشخصية من أشهر شخصيات أفلام السينما الأمريكية والتي حققت نجاحات كبيرة واحتلت عدة أجزاء.

جاءت هذه الشخصية بالمركز الثاني بعدة أصوات بلغ 10 ألاف و300 صوت.

ثالثًا: شيطون فوت نايت (جلد الفارس الأسود)