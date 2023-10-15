“شوف تليفونك منهم” .. واتسآب يعلن عن توقف الدعم لأجهزة أندرويد وآيفون القديمة اعتبارًا من 24 أكتوبر

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفرة “واتسآب” عن قرار مهم، حيث أوضحت أنه اعتبارًا من تاريخ 24 أكتوبر سيتوقف تطبيق واتسآب عن العمل على قائمة من الهواتف، وفي هذا السياق قررت إدارة واتسآب وقف دعم الأجهزة التي تعمل بإصدارات نظام التشغيل “أندرويد” التي تقل عن الإصدار 5.0، وذلك بهدف التركيز على تطوير ميزات جديدة لتلبية احتياجات مستخدمي الأجهزة الحديثة التي تعتمد على أحدث إصدارات أنظمة التشغيل، كما يهدف هذا القرار أيضًا إلى استفادة أفضل من ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي الأخيرة.

قائمة الهواتف التي سيتوقف تطبيق واتسآب عن دعمها المصدر: بوابة التكنولوجيا

قائمة الهواتف التي سيتوقف تطبيق واتسآب عن دعمها

سامسونج جالاكسي S2

سامسونج جالاكسي نيكزس

سامسونج جالاكسي إس

سامسونج جالاكسي تاب 10.1

آيفون 5

آيفون 5 سي

سوني إكسبيريا زد

سوني إكسبيريا S2

سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

هواوي آسيند دي

هواوي آسيند دي1

موتورولا درويد رازر

موتورولا شووم