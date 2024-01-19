“شوف تليفونك منهم” .. هواتف سامسونج التي سوف تحصل على تحديث واجهة One UI 6.1

أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 للجمهور، ولكن المستجدات لا تقتصر هنا حيث تأتي هذه الهواتف مع تحديث One UI 6.1 الذي يُعد أحدث نسخة من واجهة الشركة، حيث يُعتبر تحديث One UI 6.1 خطوة مهمة تقدم العديد من الميزات الجديدة، والتي تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي،

الهواتف التي سوف تحصل على تحديث واجهة One UI 6.1

هذا التحديث لا يؤثر فقط على الأشخاص المهتمين بالهواتف الجديدة، بل يمتد تأثيره أيضًا إلى مالكي الأجيال السابقة من الهواتف، سواء كانوا من عشاق التكنولوجيا أم لا.

Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

تحديث One UI 6.1 سيصل لسلسلة Galaxy S24 في النصف الأول من 2024

تمثل سلسلة هواتف Galaxy S24 من سامسونج الاختيار الأمثل خلال العام الماضي، حيث لا تقتصر على الأجهزة القابلة للطي بل تمتد أيضًا إلى أحدث سلسلة من الأجهزة اللوحية التي طرحتها الشركة، وفي إعلان حصري تم تأكيد وصول تحديث واجهة One UI 6.1 إلى هذه الأجهزة في النصف الأول من عام 2024، وذلك حسب التصريحات الرسمية من سامسونج نفسها، ويتوقع أن يُضفي هذا التحديث لمسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر تطورًا وتحسينًا.

الموعد النهائي لتحديث واجهة One UI 6.1 لا يزال غامضاً

حالياً لا تزال التفاصيل محدودة بشكل كبير ولا يُعرف بعد الموعد النهائي بشكل دقيق، مما يجعل الأمور غامضة حول إطلاق النسخة الجديدة من تحديث الواجهة، كما يظل الموعد النهائي غير واضح ولا توجد تفاصيل إضافية متاحة حاليًا، يتعين علينا الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حينما تكون متاحة، وتُشير الحقيقة إلى أن النسخة التجريبية لتحديث الواجهة قد تم الكشف عنها، وقد تمت مقترحات لإجراء اختبارات مع عدة طرازات تم إطلاقها سابقًا، وفي هذا السياق تم عرض الاختبارات حتى للهواتف الذكية من الأجيال التي تم إصدارها في السنوات التي سبقت عام 2023، لذلك لا يبدو غير منطقي الانتظار وقتاً طويلاً حتى يتم توفير التحديث للأجهزة بعد مرور الستة أشهر الأولى.