شكوى شركة الكهرباء عبر رسائل المحمول و طريقة تقديم الشكاوي







تم تفعيل خدمة شكوى شركة الكهرباء من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والكثير من الخدمات الأخرى، بغرض التسيير على المواطن المصري في طريقة التواصل ومن أهمها تلقي شكاوي الكهرباء، وهذا عبر العديد من التطبيقات المتنوعه من خلال الهواتف المحموله، أو عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.







شكوى شركة الكهرباء







وفي ضوء قيام شركة الكهرباء فم أجل تحسين الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين، معلنه عن طرق للتواصل مع الجمهور، ومن أهمها الإمكانية من تقديم شكاوي فنية طوال أيام الإسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة من خلال الخط الساخن رقم 121، حيث أن تلك الخدمة قد تم تخصيصها إلى أحد الشركات المتخصصة المصرية والرائدة في خدمة العملاء، والهدف من ذلك العمل على تقديم خدمة عملاء مطابقة للمعايير العالمية،ومما هو جدير بالذكر بأن تلك الخدمة تم بالفعل الإنتهاء من تفعيلها قبل موعدها الزمنى المحدد مسبقاً، في كافة شركات توزيع الكهرباء المنتشره على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

طريقة شكوى شركة الكهرباء من خلال رسالة نصية







يوجد عدد من الوسائل تمكن المشترك من إرسال شكوى شركة الكهرباء وهي كالآتي أدناه:

• تحميل تطبيق على التليفون المحمول بالبحث على متجر جوجل بلاي، يحمل إسم “شكوى فاتورة الكهرباء” أو “شكاوي فاتورة الكهرباء”.

• من خلال رسالة قصيرة، عبر رقم 91121.

• حيث يقوم المشترك بإرسال رسائل نصية من خلال التليفون المحمول عبر رقم 91121، يحث يكون محتوي الرسالة كالآتي: يكتب أولاً رمز النجمة في أول الرسالة (*) ثم يتبعها رقم السداد الإلكتروني المتواجد على فاتورة الكهرباء، ونترك مسافة ثم نكتب إسم شركة توزيع الكهرباء التابع لها والمدون على فاتورة الكهرباء أيضاً.







وعلى الفور سوف يتم التواصل مع المشترك صاحب شكوى شركة الكهرباء، ليتم الإستكمال لأي بيانات أخرى تخص تلك الشكوى، ثم تعمل شركة توزيع الكهرباء على فحص الشكوى محل النظر والبت فيها، ثم تتواصل مع المشترك صاحب تلك الشكوى، ليبلغ بنتيجة حل تلك الشكوى بعد الدراسة الوافية لها.