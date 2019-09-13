شفرات جاتا سان اندرس
شفرات جاتا سان اندرس
تقنية

 شفرات لعبة جاتا سان اندرس الجديدة تعرف على جميع الشفرات

بواسطة مروة 0

يبحث الكثيرون عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس التي تجذب عدد كثير  من الأطفال، من اجل التسلية والترفية وركوب السيارات والطائرات وأقواها واستخدام أفضل الطرق المتاحة في اللعبة في المنازل والشوارع، وهي من ضمن تحديثات العاب جاتا وتعتمد اللعبة علي بطل هو شاب ذوب بشرة سوداء اللون من الزنوج ومن خلال  اللعبة في جو منازل الزنوج والعصابات الموجودة في مدينتهم، والتجول داخل المنازل وفي الشوارع والمكاتب والملاهي واللعبة متاح فيها التجول في أي مكان خارج المدينة.



شفرات جاتا سان اندرس

وتهدف اللعبة إلي إن يكون الفرد صالح ومن حق اللاعب اختيار الشفرات مثل شفرة استدعاء السيارة وشفرة تغيير مكان وشفرة الحرية وسفرة التخلص من الجرائم،وشفرات درع الحماية وشفرة صحة مكتملة، وكذلك شفرة السيارات تسير على الماء، والعديد من الأدوات الأخري مثل تفعيل حالة أدرينالين وتقليل عدد السيارات المتواجدة في الشوارع، والآن من خلال الجدول التالي سنتعرف علي جميع شفرات اللعبة الحديثة.



شفرات جاتا سان اندرس
شفرات جاتا سان اندرس
مهام  الشفرةالشفرة
مجموعة (الأسلحة الأولي)UZUMYMW
مجموعة  (الأسلحة الثانية)KJKSZPJ
مجموعة (الأسلحة الثالثة)LXGIWYL
درع حماية + صحة وطاقة كاملة + 250,000 $HESOYAM
الشرطة تلاحقكOSRBLHH
الشرطة لا تلاحقكASNAEB
شفرة الجميع معه مسدساتAGENTCITY
رجال المطافى متواجدين فى كل مكانBURNINGDESIRE
الشرطة فى متواجدة  كل مكانBUSTEDLIFE
سد جوع الشخصية باللعبةIMTOFULL
شفرة مركبة SanchezDIRTBIKEZ
إستخدام موتوسيكل سباق PCG600GOONOUJ
انذار عصابات حولكGROVELIFE
صحة مكتملةGIVEMESOMELIFE
أداء إعطاء رشاش آلىDEATHGUN
السيارات تسير على الماءRLMJHSC
سيارات سوداءPAINTITBLACK
جميع السيارات تنفجرallcarsgoboom
صحة كاملة بدون سقوط أو انفجارCAINEMVHZC
لا تلاحقك الشرطة نهائياًIFIRSTDOZ
اداة مركبة MonsterAGBDLCID
اداة مركبة Stunt PlaneURKQSRK
اداة مركبة DozerEEGCYXT
اداة مركبة Tanker TruckAMOMHRER
اداة مركبة QuadAKJJYGLC
اداة مركبة HunterOHDUDE
نيترو متواجد  في جميع سيارات التاكسيVKYPQCF
اداة احترام كامل Full respectOGXSDAG
الجميع معه قاذف صواريخ بازوكاZSOXFSQ
سيارات ريفية وملابسBMTPWHR
الجميع لديه مسدساتSJMAHPE
سيارات شوارع ريفيةFVTMNBZ
سيارات قليلة في الشوارعTHGLOJ
اداة إصابة الأهداف أثناء القيادةOUIQDMW
وجود ذخيرة لا نهائيةWANRLTW
اداة تفعيل حالة أدرينالينMUNASEF
كل المتواجدين فى الشارع في حالة غضبIOJUFZN
اللاعب لا يجوع نهائيAEDUWNV
اداة اللكمات القويةIAVENJQ
الشرطة تلاحقك بأعلى مستوىLJSPQK
الشرطة لا تلاحقكAEZAKMI
مظلة صاروخية JetpackYECGAA
اداة مظلة الباراشوتاتAIYPWZQP
الغطس تحت الماء بدون غرق ووجود اوكسيجين كافيCVWKXAM
صحة كاملةBAGUVIX
اجراء قفزة كبيرةLFGMHAL
وجود عاصفة رمليةCWJXUOC
وجود عاصفة رعديةMGHXYRM
 السماء برتقالية اللونOFVIAC
في منتصف الليلXJVSNAJ
السيارات تطير أثناء القيادةBSXSGGC
جميع السيارات يوجد بها نيتروCOXEFGU
مركبة Vortex HovercraftKGGGDKP
طائرة HydraJUMPJET
شفرة لكي  تطير السياراتRIPAZHA
جميع سيارات الشارع في السباقGUSNHDE
جميع سيارات الشارع رخيصةBGKGTJH
 النساء في كل مكان تقوم بملاحقتكBEKKNQV
أداة ملابس النينجاAFPHULTL
الآن تحتل العصابات الشوارعMROEMZH
وجود عصابات في كل مكانMROEMZH
إقامة حفلة على الشاطئCIKGCGX
جميع من في الشارع يطاردوك بالأسلحةBGLUAWML
وجود النجم الفيزا  في كل مكانASBHGRB
أداة تجعل الشخصية نحيلةKVGYZQK
تجعل الشخصية بها عضلات كبيرةQWIOPKB
تجعل الشخصية زائدة الوزنBTCDBCB
تجعل المراكب يطيرAFSNMSMW
الإشارة الآن سوداء اللونIOWDLAC
الإشارة الآن وردية اللونLLQPFBN
جميع الإشارات الآن لونها اخضرZEIIVG
 السائقين يقودون بعنف جميعاYLTEICZ
أداة انتحار الشخصSZCMAWO
قيادة أسرع للسياراتPGGOMOY
اختفاء السياراتXICWMD
جميع السيارات تنفجرCPKTNWT
الشفرة الخاصة بمركبة CaddyRZHSUEW
الشفرة الخاصة بمركبة TrashmasterUBHYZHQ
الشفرة الخاصة بمركبة StretchKRIJEBR
الشفرة الخاصة بمركبة RomeroAQTBCODX
الشفرة الخاصة بمركبة RacecarVPJTQWV
الشفرة الخاصة بمركبة RacecarPDNEJOH
الشفرة الخاصة بمركبة RancherJQNTDMH
الشفرة الخاصة بمركبة Bloodring BangerCQZIJMB
الشفرة الخاصة بمركبة RhinoAIWPRTON
الجميع لديه أسلحةFOOOXFT
اعطاء مكافأة لمن يقوم بقتلكBAGOWPG
تشاجر الناس مع بعضهم في الشوارعAJLOJYQY
شفرة اللعبة بطيئةLIYOAAY
شفرة  اللعبة سريعةPPGWJHT
تسريع ساعة اللعبةYSOHNUL
الطقس ضبابيCFVFGMJ
الطقس ممطرAUIFRVQS
الطقس عتمALNSFMZO
الطقس مشمس جداًICIKPYH
الطقس مشمسAFZLLQLL




مروة

كاتبة ومدونة اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز



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