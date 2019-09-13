شفرات لعبة جاتا سان اندرس الجديدة تعرف على جميع الشفرات
يبحث الكثيرون عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس التي تجذب عدد كثير من الأطفال، من اجل التسلية والترفية وركوب السيارات والطائرات وأقواها واستخدام أفضل الطرق المتاحة في اللعبة في المنازل والشوارع، وهي من ضمن تحديثات العاب جاتا وتعتمد اللعبة علي بطل هو شاب ذوب بشرة سوداء اللون من الزنوج ومن خلال اللعبة في جو منازل الزنوج والعصابات الموجودة في مدينتهم، والتجول داخل المنازل وفي الشوارع والمكاتب والملاهي واللعبة متاح فيها التجول في أي مكان خارج المدينة.
شفرات جاتا سان اندرس
وتهدف اللعبة إلي إن يكون الفرد صالح ومن حق اللاعب اختيار الشفرات مثل شفرة استدعاء السيارة وشفرة تغيير مكان وشفرة الحرية وسفرة التخلص من الجرائم،وشفرات درع الحماية وشفرة صحة مكتملة، وكذلك شفرة السيارات تسير على الماء، والعديد من الأدوات الأخري مثل تفعيل حالة أدرينالين وتقليل عدد السيارات المتواجدة في الشوارع، والآن من خلال الجدول التالي سنتعرف علي جميع شفرات اللعبة الحديثة.
|مهام الشفرة
|الشفرة
|مجموعة (الأسلحة الأولي)
|UZUMYMW
|مجموعة (الأسلحة الثانية)
|KJKSZPJ
|مجموعة (الأسلحة الثالثة)
|LXGIWYL
|درع حماية + صحة وطاقة كاملة + 250,000 $
|HESOYAM
|الشرطة تلاحقك
|OSRBLHH
|الشرطة لا تلاحقك
|ASNAEB
|شفرة الجميع معه مسدسات
|AGENTCITY
|رجال المطافى متواجدين فى كل مكان
|BURNINGDESIRE
|الشرطة فى متواجدة كل مكان
|BUSTEDLIFE
|سد جوع الشخصية باللعبة
|IMTOFULL
|شفرة مركبة Sanchez
|DIRTBIKEZ
|إستخدام موتوسيكل سباق PCG600
|GOONOUJ
|انذار عصابات حولك
|GROVELIFE
|صحة مكتملة
|GIVEMESOMELIFE
|أداء إعطاء رشاش آلى
|DEATHGUN
|السيارات تسير على الماء
|RLMJHSC
|سيارات سوداء
|PAINTITBLACK
|جميع السيارات تنفجر
|allcarsgoboom
|صحة كاملة بدون سقوط أو انفجار
|CAINEMVHZC
|لا تلاحقك الشرطة نهائياً
|IFIRSTDOZ
|اداة مركبة Monster
|AGBDLCID
|اداة مركبة Stunt Plane
|URKQSRK
|اداة مركبة Dozer
|EEGCYXT
|اداة مركبة Tanker Truck
|AMOMHRER
|اداة مركبة Quad
|AKJJYGLC
|اداة مركبة Hunter
|OHDUDE
|نيترو متواجد في جميع سيارات التاكسي
|VKYPQCF
|اداة احترام كامل Full respect
|OGXSDAG
|الجميع معه قاذف صواريخ بازوكا
|ZSOXFSQ
|سيارات ريفية وملابس
|BMTPWHR
|الجميع لديه مسدسات
|SJMAHPE
|سيارات شوارع ريفية
|FVTMNBZ
|سيارات قليلة في الشوارع
|THGLOJ
|اداة إصابة الأهداف أثناء القيادة
|OUIQDMW
|وجود ذخيرة لا نهائية
|WANRLTW
|اداة تفعيل حالة أدرينالين
|MUNASEF
|كل المتواجدين فى الشارع في حالة غضب
|IOJUFZN
|اللاعب لا يجوع نهائي
|AEDUWNV
|اداة اللكمات القوية
|IAVENJQ
|الشرطة تلاحقك بأعلى مستوى
|LJSPQK
|الشرطة لا تلاحقك
|AEZAKMI
|مظلة صاروخية Jetpack
|YECGAA
|اداة مظلة الباراشوتات
|AIYPWZQP
|الغطس تحت الماء بدون غرق ووجود اوكسيجين كافي
|CVWKXAM
|صحة كاملة
|BAGUVIX
|اجراء قفزة كبيرة
|LFGMHAL
|وجود عاصفة رملية
|CWJXUOC
|وجود عاصفة رعدية
|MGHXYRM
|السماء برتقالية اللون
|OFVIAC
|في منتصف الليل
|XJVSNAJ
|السيارات تطير أثناء القيادة
|BSXSGGC
|جميع السيارات يوجد بها نيترو
|COXEFGU
|مركبة Vortex Hovercraft
|KGGGDKP
|طائرة Hydra
|JUMPJET
|شفرة لكي تطير السيارات
|RIPAZHA
|جميع سيارات الشارع في السباق
|GUSNHDE
|جميع سيارات الشارع رخيصة
|BGKGTJH
|النساء في كل مكان تقوم بملاحقتك
|BEKKNQV
|أداة ملابس النينجا
|AFPHULTL
|الآن تحتل العصابات الشوارع
|MROEMZH
|وجود عصابات في كل مكان
|MROEMZH
|إقامة حفلة على الشاطئ
|CIKGCGX
|جميع من في الشارع يطاردوك بالأسلحة
|BGLUAWML
|وجود النجم الفيزا في كل مكان
|ASBHGRB
|أداة تجعل الشخصية نحيلة
|KVGYZQK
|تجعل الشخصية بها عضلات كبيرة
|QWIOPKB
|تجعل الشخصية زائدة الوزن
|BTCDBCB
|تجعل المراكب يطير
|AFSNMSMW
|الإشارة الآن سوداء اللون
|IOWDLAC
|الإشارة الآن وردية اللون
|LLQPFBN
|جميع الإشارات الآن لونها اخضر
|ZEIIVG
|السائقين يقودون بعنف جميعا
|YLTEICZ
|أداة انتحار الشخص
|SZCMAWO
|قيادة أسرع للسيارات
|PGGOMOY
|اختفاء السيارات
|XICWMD
|جميع السيارات تنفجر
|CPKTNWT
|الشفرة الخاصة بمركبة Caddy
|RZHSUEW
|الشفرة الخاصة بمركبة Trashmaster
|UBHYZHQ
|الشفرة الخاصة بمركبة Stretch
|KRIJEBR
|الشفرة الخاصة بمركبة Romero
|AQTBCODX
|الشفرة الخاصة بمركبة Racecar
|VPJTQWV
|الشفرة الخاصة بمركبة Racecar
|PDNEJOH
|الشفرة الخاصة بمركبة Rancher
|JQNTDMH
|الشفرة الخاصة بمركبة Bloodring Banger
|CQZIJMB
|الشفرة الخاصة بمركبة Rhino
|AIWPRTON
|الجميع لديه أسلحة
|FOOOXFT
|اعطاء مكافأة لمن يقوم بقتلك
|BAGOWPG
|تشاجر الناس مع بعضهم في الشوارع
|AJLOJYQY
|شفرة اللعبة بطيئة
|LIYOAAY
|شفرة اللعبة سريعة
|PPGWJHT
|تسريع ساعة اللعبة
|YSOHNUL
|الطقس ضبابي
|CFVFGMJ
|الطقس ممطر
|AUIFRVQS
|الطقس عتم
|ALNSFMZO
|الطقس مشمس جداً
|ICIKPYH
|الطقس مشمس
|AFZLLQLL