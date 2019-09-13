 شفرات لعبة جاتا سان اندرس الجديدة تعرف على جميع الشفرات

يبحث الكثيرون عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس التي تجذب عدد كثير من الأطفال، من اجل التسلية والترفية وركوب السيارات والطائرات وأقواها واستخدام أفضل الطرق المتاحة في اللعبة في المنازل والشوارع، وهي من ضمن تحديثات العاب جاتا وتعتمد اللعبة علي بطل هو شاب ذوب بشرة سوداء اللون من الزنوج ومن خلال اللعبة في جو منازل الزنوج والعصابات الموجودة في مدينتهم، والتجول داخل المنازل وفي الشوارع والمكاتب والملاهي واللعبة متاح فيها التجول في أي مكان خارج المدينة.







شفرات جاتا سان اندرس

وتهدف اللعبة إلي إن يكون الفرد صالح ومن حق اللاعب اختيار الشفرات مثل شفرة استدعاء السيارة وشفرة تغيير مكان وشفرة الحرية وسفرة التخلص من الجرائم،وشفرات درع الحماية وشفرة صحة مكتملة، وكذلك شفرة السيارات تسير على الماء، والعديد من الأدوات الأخري مثل تفعيل حالة أدرينالين وتقليل عدد السيارات المتواجدة في الشوارع، والآن من خلال الجدول التالي سنتعرف علي جميع شفرات اللعبة الحديثة.







مهام الشفرة الشفرة مجموعة (الأسلحة الأولي) UZUMYMW مجموعة (الأسلحة الثانية) KJKSZPJ مجموعة (الأسلحة الثالثة) LXGIWYL درع حماية + صحة وطاقة كاملة + 250,000 $ HESOYAM الشرطة تلاحقك OSRBLHH الشرطة لا تلاحقك ASNAEB شفرة الجميع معه مسدسات AGENTCITY رجال المطافى متواجدين فى كل مكان BURNINGDESIRE الشرطة فى متواجدة كل مكان BUSTEDLIFE سد جوع الشخصية باللعبة IMTOFULL شفرة مركبة Sanchez DIRTBIKEZ إستخدام موتوسيكل سباق PCG600 GOONOUJ انذار عصابات حولك GROVELIFE صحة مكتملة GIVEMESOMELIFE أداء إعطاء رشاش آلى DEATHGUN السيارات تسير على الماء RLMJHSC سيارات سوداء PAINTITBLACK جميع السيارات تنفجر allcarsgoboom صحة كاملة بدون سقوط أو انفجار CAINEMVHZC لا تلاحقك الشرطة نهائياً IFIRSTDOZ اداة مركبة Monster AGBDLCID اداة مركبة Stunt Plane URKQSRK اداة مركبة Dozer EEGCYXT اداة مركبة Tanker Truck AMOMHRER اداة مركبة Quad AKJJYGLC اداة مركبة Hunter OHDUDE نيترو متواجد في جميع سيارات التاكسي VKYPQCF اداة احترام كامل Full respect OGXSDAG الجميع معه قاذف صواريخ بازوكا ZSOXFSQ سيارات ريفية وملابس BMTPWHR الجميع لديه مسدسات SJMAHPE سيارات شوارع ريفية FVTMNBZ سيارات قليلة في الشوارع THGLOJ اداة إصابة الأهداف أثناء القيادة OUIQDMW وجود ذخيرة لا نهائية WANRLTW اداة تفعيل حالة أدرينالين MUNASEF كل المتواجدين فى الشارع في حالة غضب IOJUFZN اللاعب لا يجوع نهائي AEDUWNV اداة اللكمات القوية IAVENJQ الشرطة تلاحقك بأعلى مستوى LJSPQK الشرطة لا تلاحقك AEZAKMI مظلة صاروخية Jetpack YECGAA اداة مظلة الباراشوتات AIYPWZQP الغطس تحت الماء بدون غرق ووجود اوكسيجين كافي CVWKXAM صحة كاملة BAGUVIX اجراء قفزة كبيرة LFGMHAL وجود عاصفة رملية CWJXUOC وجود عاصفة رعدية MGHXYRM السماء برتقالية اللون OFVIAC في منتصف الليل XJVSNAJ السيارات تطير أثناء القيادة BSXSGGC جميع السيارات يوجد بها نيترو COXEFGU مركبة Vortex Hovercraft KGGGDKP طائرة Hydra JUMPJET شفرة لكي تطير السيارات RIPAZHA جميع سيارات الشارع في السباق GUSNHDE جميع سيارات الشارع رخيصة BGKGTJH النساء في كل مكان تقوم بملاحقتك BEKKNQV أداة ملابس النينجا AFPHULTL الآن تحتل العصابات الشوارع MROEMZH وجود عصابات في كل مكان MROEMZH إقامة حفلة على الشاطئ CIKGCGX جميع من في الشارع يطاردوك بالأسلحة BGLUAWML وجود النجم الفيزا في كل مكان ASBHGRB أداة تجعل الشخصية نحيلة KVGYZQK تجعل الشخصية بها عضلات كبيرة QWIOPKB تجعل الشخصية زائدة الوزن BTCDBCB تجعل المراكب يطير AFSNMSMW الإشارة الآن سوداء اللون IOWDLAC الإشارة الآن وردية اللون LLQPFBN جميع الإشارات الآن لونها اخضر ZEIIVG السائقين يقودون بعنف جميعا YLTEICZ أداة انتحار الشخص SZCMAWO قيادة أسرع للسيارات PGGOMOY اختفاء السيارات XICWMD جميع السيارات تنفجر CPKTNWT الشفرة الخاصة بمركبة Caddy RZHSUEW الشفرة الخاصة بمركبة Trashmaster UBHYZHQ الشفرة الخاصة بمركبة Stretch KRIJEBR الشفرة الخاصة بمركبة Romero AQTBCODX الشفرة الخاصة بمركبة Racecar VPJTQWV الشفرة الخاصة بمركبة Racecar PDNEJOH الشفرة الخاصة بمركبة Rancher JQNTDMH الشفرة الخاصة بمركبة Bloodring Banger CQZIJMB الشفرة الخاصة بمركبة Rhino AIWPRTON الجميع لديه أسلحة FOOOXFT اعطاء مكافأة لمن يقوم بقتلك BAGOWPG تشاجر الناس مع بعضهم في الشوارع AJLOJYQY شفرة اللعبة بطيئة LIYOAAY شفرة اللعبة سريعة PPGWJHT تسريع ساعة اللعبة YSOHNUL الطقس ضبابي CFVFGMJ الطقس ممطر AUIFRVQS الطقس عتم ALNSFMZO الطقس مشمس جداً ICIKPYH الطقس مشمس AFZLLQLL





