شروط المشاركة في المليونير العربي القادم وطريقة التسجيل

إنشاء محتوى فريد بجودة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح محطة إهتمام الكثير من صناع ومنشئ المحتوى خصوصا الشباب منهم، وفي السنوات القليلة الماضية زاد إقبال الشباب من مختلف أنحاء العالم على صناعة المحتوى الإلكتروني بكل أنواعه لما له من تفاعل من قبل محبي الترفيه و رواد السوشل ميديا ك: يوتيوب، تيكتوك، انستغرام، فيسبوك، تويتر…

ويرى كل صانع محتوى على الأنترنت برنامج المليونير العربي القادم فرصة ذهبية، لتحقيق كل ما يطمح للوصول اليه عبر صفحاته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تواجد منافسة قوية وشديدة في الفترة الأخيرة.

المليونير العربي القادم موجه لجميع صناع المحتوى سواء كانوا محترفين أو مبتدئين، حيث سيتم إختيار 200 صانع محتوى عربي، مبدع وشغوف، من أجل تدريبهم على صناعة فيديو عالي الإحترافية، وكذلك تقديم لهم المساعدة والنصائح لبناء صفحات مليونية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تدريبات مكثفة من طرف الخبراء المتميزين في المجال.

سيحصل 200 صانع محتوى عربي في برنامج المليونير العربي على تجربه فريده، ستترسخ في الذاكرة لتضع بصمة قويه في حياتهم المستقبلية.

وسيقدم المليونير العربي القادم دورات كثيفة لصناع المحتوى الذين تم اختيارهم تصل الى 12 ساعة في أسبوعيا، لتعلم المهارات الرقمية والفنية وبالتالي التمكن من صنع وإنشاء فيديوهات احترافية متميزة وذلك بمتابعة وإشراف كوتش من الخبراء والمتميزين.

كما سيتمكن صناع المحتوى المشاركين من حضور لقاءات حصرية مع أشهر اليوتيوبرز وصناع المحتوى العرب، وقد يكون لقاء أحد المؤثرين الذين تمكنوا من الحصول على شهرة واسعة على منصات التواصل، حلم الكثير من المشاركين في برنامج المليونير العربي القادم.

وليس هذا فقط بل سيعمل المليونير العربي على تقديم منح مالية شهرية لصناع المحتوى الذين سيلتزمون بحضور جميع فترات التدريب وصناعة الفيديوهات، وهذه فرصة جد مغرية من أجل الإنضمام إلى المجتمع الابداعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من أجل لقاء زملاء وأصدقاء جدد من مدربي وصانعي المحتوى.

شروط وأحكام المليونير العربي القادم:

يجب على المشاركين إحترام وعدم إنتهاك الحقوق الملكية والفكرية و الإبتعاد عن السرقة والتقليد فأي إنتهاك و إختراق من أي مشارك سيؤدي الى استبعاده.

يجب التزام المصداقية وحضور جميع مراحل وحصص التدريب، والعمل على الفيديوهات شخصياً، وهذا ما يتطلب التفرغ لما يصل الى 12 ساعة اسبوعيا.

على جميع المشاركين أن تكون لديهم دراية مسبقة بأن المليونير العربي القادم يقيم فيديوهات المشاركين من الناحية الإبداعية والفنية، مع ترك لهم حرية إختيار المواضيع التي يريدون طرحها في فيديوهاتهم دون تقيد، سواء خلال مده التقديم أو التدريب.

فرصة المشاركة في المليونير العربي القادم متاحة لجميع الأعمار وجميع صناع المحتوى سواء كانوا في مستويات احترافيه أو لا زالوا مبتدئين.

يمكن للمشاركين تصوير فيديوهاتهم والتعديل عليها من خلال كاميرا الهاتف فقط.

طريقة المشاركة والتقديم للمنحة في المليونير العربي القادم:

التسجيل في المليونير العربي القادم يتم من خلال خطوات بسيطة فيكفي أن تقوم بالضغط على زر قدم للمنحة كما في الصورة في الأسفل، و ملئ معلوماتك الشخصية من الاسم الكامل، و البريد الالكتروني، رقم الهاتف، سنه الميلاد، و رابط الفيديو الخاص كما هو موضح في الصورة وإرساله للموقع عبر الضغط على زر سجل الأن، و بهذه الطريقة تكون من صناع المحتوى الذين قدموا لمنحة المليونير وينقصك فقط اختيارك من بين 200 صانع محتوى عربي.

وفيما يتعلق برابط الفيديو الذي يجب عليك إدخاله في مرحلة التسجيل فلديك إختيار ما بين تحميل الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي ونشره وإرساله، أو تحميله عبر google Drive ونسخ رابطه.

وهناك تفاصيل أكثر في موقع المليونير العربي القادم عن كيفية عمل فيديو على جوجل درايف (أنظر الصورة في الاسفل)، والتأكد من أن الفيديو جاهز للمشاهدة لتجنب وقوع أي خطأ الذي قد يؤدي إلى عدم اشتغال رابط الفيديو، وبالتالي لن يتم التمكن من مشاهدته، ولقد تم تحديد مدة الفيديو في 60 ثانية.

و الجدير بالذكر أن باب المشاركة في المليونير العربي القادم مفتوح إلى غاية 23 أغسطس 2022 على الساعة 12:59 مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وأي تسجيل بعد مرور هذا الوقت يعتبر لاغي.

رابط المليونير العربي القادم للتسجيل في المنحة https://nextarabmillionaire.com/