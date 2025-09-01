شركة TCL تطلق هاتفها الجديد NxtPaper 60 Ultra 5G ذو الشاشة العملاقة  

أطلقت شركة TCL، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، هاتفها الذكي الجديد NxtPaper 60 Ultra 5G، الذي يُولي أهمية كبيرة لصحة العين، وقد طُرح هذا الهاتف، الذي يتميز بشاشته العملاقة وتقنياته المتطورة، للبيع المسبق قبل معرض IFA 2025.

شركة TCL قادمة بهاتف بشاشة ضخمة

تستخدم TCL تقنية العرض NxtPaper، التي طورتها منذ ما يقرب من خمس سنوات، في هذا الطراز، ويهدف الهاتف، المزود بتقنية NXTPAPER 3.0 من الجيل الجديد، إلى تحسين راحة العين.

تُوصف هذه الشاشة بأنها شاشة حبر إلكتروني متطورة، حيث تُرشّح الضوء الأزرق بشكل كبير، وتُقدّم تجربة قراءة تُضاهي الضوء الطبيعي، كما تُطيل هذه الشاشة، التي تتمتع بمعدلات تحديث عالية، عمر البطارية.

يتميز هاتف NxtPaper 60 Ultra 5G بشاشة مقاس 7.2 بوصة بدقة +Full HD، يعمل الهاتف بشريحة Dimensity 7400، المطورة بتقنية 4 نانومتر، بالإضافة إلى شريحة Dimensity 7400 بدقة 4 نانومتر، تأتي هذه الشريحة مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. يعمل الجهاز بنظام Android 16، وتدعم شاشته معدل تحديث 120 هرتز.

تتميز كاميرا الهاتف أيضًا بميزات رائعة، في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

في الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، صُممت بطارية الجهاز بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة لتدوم ليوم كامل، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس.

سيتوفر هاتف TCL NxtPaper 60 Ultra 5G مبدئيًا في ألمانيا بسعر 480 يورو، الهاتف غير مزود بمحول شحن.