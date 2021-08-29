شركة oppo تُعلن عن ساعتها الجديدة oppo watch 2
أعلنت شركة oppo عن ساعتها الجديدة oppo watch 2 و التي يبلغ سعرها 200 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة أوموليد قياسها 1.91 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 8 جيجابايت، الرام 1 جيجابايات، و معالج سناب دراغون 4100، و بطارية تقدر بنحو 520 ملي أمبير.
أبعاد ساعة Oppo Watch 2
|الطول
|64.4 مم
|العرض
|38.5 مم
|سمك الساعة
|11.6 مم
شاشة ساعة oppo watch 2
|نوع الشاشة
|أموليد
|حجم الشاشة
|1.91 انش
|دقة الشاشة
|476×402 بكسل
|ألوان الشاشة
|16 مليون لون
|كثافة البيكسل
|326 بيكسل في كل بوصة
الشبكات و الشرائح في ساعة Oppo Watch 2
|شبكة 2G
|مدعوم
|شبكة 3G
|مدعوم
|شبكة 4G
|مدعوم
|الشرائح
|e SIM
|GPRS
|مدعوم
معالج ساعة oppo watch 2
|المعالج
|سناب دراغون 4100
|دقة التصنيع
|12 نانو متر
|المعالج
|رباعي النواة
|معالج الرسوم
|أدريانو 504
|الرام
|1 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الداخلية
|8 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الخارجية
|لا يدعم كرت ميكرو SD
البطارية في ساعة Oppo Watch 2
|الوحدة
|المميزات
|البطارية
|510 ملي أمبير
|نوع البطارية
|ليثيوم ليون
|إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعرساعة oppo watch 2 في السعودية و المغرب
يبلغ سعرها (200 دولار), و 1750درهم مغربي, و 750ريال سعودي.