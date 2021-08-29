شركة oppo تُعلن عن ساعتها الجديدة oppo watch 2

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة oppo عن ساعتها الجديدة oppo watch 2 و التي يبلغ سعرها 200 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة أوموليد قياسها 1.91 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 8 جيجابايت، الرام 1 جيجابايات،  و معالج  سناب دراغون 4100، و بطارية تقدر بنحو 520 ملي أمبير.

سعرساعة oppo watch 2  في السعودية

أبعاد ساعة Oppo Watch 2

الطول 64.4 مم
العرض 38.5 مم
سمك الساعة 11.6 مم

شاشة ساعة oppo watch 2

نوع الشاشة أموليد
حجم الشاشة 1.91 انش
دقة الشاشة 476×402 بكسل
ألوان الشاشة 16 مليون لون
كثافة البيكسل 326 بيكسل في كل بوصة

الشبكات و الشرائح في ساعة Oppo Watch 2

شبكة 2G مدعوم
شبكة 3G مدعوم
شبكة 4G مدعوم
الشرائح e SIM
GPRS مدعوم

معالج ساعة oppo watch 2

المعالج سناب دراغون 4100
دقة التصنيع 12 نانو متر
المعالج رباعي النواة
معالج الرسوم أدريانو 504
الرام 1 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الداخلية 8 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الخارجية لا يدعم كرت ميكرو SD

البطارية في ساعة Oppo Watch 2

الوحدة  المميزات
البطارية 510 ملي أمبير
نوع البطارية ليثيوم ليون
إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعرساعة oppo watch 2  في السعودية و المغرب

يبلغ  سعرها (200 دولار), و 1750درهم مغربي, و 750ريال سعودي.



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.