تقنية

شركة HTC تطلق هاتف HTC Wildfire E2 Play الجديد في إفريقيا بإعدادات رباعية للكاميرا ومعالج Unisoc T606

كمال بلهادي

أعلنت شركة HTC رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد HTC Wildfire E2 Play الموجه للسوق الإفريقية، بمعالج Unisoc T606 وإعدادات رباعية في الكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى مُواصفات جيدة سنتعرف عليها بالتفاصيل من خلال هذه المقالة.

مُواصفات HTC Wildfire E2 Play

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المواصفات HTC Wildfire E2 Play
الشاشة شاشة IPS LCD 6.82 بوصة، +HD ، 60 هرتز، 450 نيت
المعالج معالج Unisoc T606
الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت (RAM)
الذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، + ذاكرة خارجية microSD
الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل (للماكرو) + 2 ميجابيكسل (عمق التصوير)
الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل
نظام التشغيل Android 12
البطارية 4600 مللي أمبير
الشاحن 10 وات
منفذ USB USB-C
مستشعر البصمة موجود في الجهة الخلفية
التعرف على الوجه متوفر
البلوتوث 5.0
الواي فاي 802.11ac
دعم الشريحة مزدوج SIM ، 4G
الألوان الأسود والأزرق
السعر والإطلاق سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق

تفاصيل المُواصفات المذكورة في الجدول أعلاه

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.82 بوصة تعمل بجودة عرض +HD، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 450 نيت.

يأتي الهاتف بمعالج Unisoc T606 وذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت (RAM)، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر ذاكرة خارجية microSD.

في إعدادات الكاميرا، جاء HTC Wildfire E2 Play بأربع كاميرات خليفة، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل للقطات ماكرو ، والرابعة بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للالتقاط صور السيلفي.

يعمل هذا الجهاز الجديد بنظام تشغيل Android 12، وتم دعمه ببطارية جيدة تبلغ قُدرتها 4600 مللي أمبير في الساعة، وشاحن بقوة 10 وات

في المُواصفات الأخرى، يحتوي الهاتف على منفذ USB C، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم تقنية التعرف على الوجه، وبلوتوث 5.0، وWi- Fi 802.11ac ومدخل 3.5 مم للسماعات، بالإضافة إلى دعم تشغيل مزدوج لشرائح SIM وشبكات الجيل الرابع (4G).

في الألوان والسعر، يأتي جهاز HTC Wildfire E2 Play باللون الأسود والأزرق، وبالنسبة لسعره وموعد إطلاقه في الأسواق، سيتم الإعلان عنهما لاحقًا من طرف الشركة الرسمية المُصنعة للجهاز (HTC).

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كمال بلهادي

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية٬ عملي الأساسي مُختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد إستخدام بعض برامج المُونتاج والفوتوشوب٬ مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل خبر إلى القارئ العربي من خلال نجوم مصرية.

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