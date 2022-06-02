تقنية

شركة Geely للسيارات تطلق أقمار صناعية للسيارات لأول مرة

أحمد أشرف

في سابقة هي الأولى من نوعها لشركة تعمل في مجال السيارات أقدمت مجموعة جيلي Geely القابضة الصينية صاحبة العلامة التجارية في عالم السيارات جيلي Geely إطلاق مجموعة أقمار صناعية في الفضاء القريب لخدمة توجيه السيارات الذكية ذاتية القيادة بدقة أكبر.

Geely

وكانت أول مجموعة أقمار صناعية قد تم إطلاقها بنجاح عبارة عن تسع أقمار صناعية لتدور في مدار منخفض قريب من الأرض لذلك أنشأت مجموعة جيلي Geely شركة خاصة بالأقمار الصناعية لتنفيذ تلك المهمة واسمتها شركة GeeSpace وهي التي نفذت هذا الطلاق الناجح للدفعة الأولى من الأقمار الصناعية.

وتقوم شركة جيلي Geely بذلك بهدف عدم الاعتماد على شركات الأقمار الصناعية الأخرى مع التوسع في إنتاج وتوزيع السيارات الذكية ذاتية القيادة مع العمل على توفير أكبر دِقَّة ممكنة في أثناء السفر على الطرق مع توفير أيضا خِدْمَات ربط السيارات بالهواتف المحمولة عن طريق الأقمار الصناعية.

صور.. بي إم دبليو اكس1 الجديدة لعام 2023، أناقة في التصميم وميزات تكنولوجية جبَّارة

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022

وتخطط شركة جيلي Geely لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية لتغطي كوكب الأرض مكونة من 240 قمرا صناعيا تدور في مدارات قريبة من الأرض وتسعى حاليا لأن تكون أطلقت مجموعة من حوالي 63 قمرا صناعيا حتى بداية عام 2025.

وقد أطلقت على الأقمار الصناعية التي تم إنتاجها وإطلاقها من مركز (شيتشانغ) لإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية في الصين في مقاطعة (سيتشوهان الجنوبية الغربية) اسم (GeeSAT-1) وهي مجموعة أقمار صناعية ذاتية التصميم وعمرها الافتراضي يصل إلى خمس سنوات من العمل ثم تتحلل في الفضاء دون أن تترك وراءها أي حُطَام.

Avatar of أحمد أشرف
أحمد أشرف

مدون ويوتيوبر وباحث في عدة مجالات وأحب القراءة والكتابة والرياضة وأتابع السياسة والفلسفة أيضا، درست التاريخ والجغرافيا والأعلام والجرافيك.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.