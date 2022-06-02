شركة Geely للسيارات تطلق أقمار صناعية للسيارات لأول مرة

في سابقة هي الأولى من نوعها لشركة تعمل في مجال السيارات أقدمت مجموعة جيلي Geely القابضة الصينية صاحبة العلامة التجارية في عالم السيارات جيلي Geely إطلاق مجموعة أقمار صناعية في الفضاء القريب لخدمة توجيه السيارات الذكية ذاتية القيادة بدقة أكبر.

وكانت أول مجموعة أقمار صناعية قد تم إطلاقها بنجاح عبارة عن تسع أقمار صناعية لتدور في مدار منخفض قريب من الأرض لذلك أنشأت مجموعة جيلي Geely شركة خاصة بالأقمار الصناعية لتنفيذ تلك المهمة واسمتها شركة GeeSpace وهي التي نفذت هذا الطلاق الناجح للدفعة الأولى من الأقمار الصناعية.

وتقوم شركة جيلي Geely بذلك بهدف عدم الاعتماد على شركات الأقمار الصناعية الأخرى مع التوسع في إنتاج وتوزيع السيارات الذكية ذاتية القيادة مع العمل على توفير أكبر دِقَّة ممكنة في أثناء السفر على الطرق مع توفير أيضا خِدْمَات ربط السيارات بالهواتف المحمولة عن طريق الأقمار الصناعية.

وتخطط شركة جيلي Geely لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية لتغطي كوكب الأرض مكونة من 240 قمرا صناعيا تدور في مدارات قريبة من الأرض وتسعى حاليا لأن تكون أطلقت مجموعة من حوالي 63 قمرا صناعيا حتى بداية عام 2025.

وقد أطلقت على الأقمار الصناعية التي تم إنتاجها وإطلاقها من مركز (شيتشانغ) لإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية في الصين في مقاطعة (سيتشوهان الجنوبية الغربية) اسم (GeeSAT-1) وهي مجموعة أقمار صناعية ذاتية التصميم وعمرها الافتراضي يصل إلى خمس سنوات من العمل ثم تتحلل في الفضاء دون أن تترك وراءها أي حُطَام.